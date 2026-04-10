Гроші підуть у книги: держава готує нові виплати для книгарень і бібліотек

В Україні готують нові механізми підтримки книжкової галузі, які можуть суттєво вплинути на роботу книгарень і бібліотек. У Міністерстві культури розробляють одразу дві програми, спрямовані на стабілізацію ринку та розширення доступу до українських книг.

Уряд запускає фінансову підтримку книгарень та бібліотек: що зміниться

Як повідомляють "Коментарі", йдеться про фінансову допомогу, яка має не лише підтримати бізнес, а й стимулювати розвиток читання в країні. Зокрема, перша програма передбачає часткову компенсацію оренди приміщень для книгарень за рахунок державного бюджету. За словами віцепрем’єр-міністерки з гуманітарної політики Тетяни Бережної, наразі тривають консультації з Міністерством фінансів щодо перерозподілу коштів.

Як підтримають книгарні

Механізм компенсації оренди має стати одним із ключових інструментів підтримки. Це дозволить книгарням зменшити фінансове навантаження, особливо у регіонах, де бізнес найбільше залежить від витрат на приміщення.

Очікується, що така програма допоможе зберегти існуючі книжкові магазини та створить умови для відкриття нових, що особливо важливо в умовах економічної нестабільності.

Нові можливості для бібліотек

Друга програма спрямована на бібліотеки. Вона передбачає співфінансування з державного та місцевих бюджетів для закупівлі нових книг. Це означає, що бібліотечні фонди зможуть регулярно оновлюватися, а читачі отримають доступ до сучасної української літератури.

Важливо, що закупівлі здійснюватимуться у вітчизняних видавництв і книгарень, що створює додатковий ефект підтримки для всього книжкового ринку.

Чому це важливо

Фахівці зазначають, що ці ініціативи можуть стати важливим кроком для розвитку культурної інфраструктури. Книгарні отримають фінансову “подушку”, а бібліотеки — ресурси для оновлення фондів.

Водночас ефективність програм залежатиме від їх реалізації та обсягів фінансування. Якщо механізми запрацюють повноцінно, це може суттєво змінити ситуацію на книжковому ринку України, який останніми роками переживає складні часи.

