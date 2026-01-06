logo_ukra

Грошей на війну буде ще менше: хтось відмовляється купувати російську нафту
commentss НОВИНИ Всі новини

Грошей на війну буде ще менше: хтось відмовляється купувати російську нафту

Reuters пише, що найбільший індійський імпортер відмовився від російської нафти

6 січня 2026, 12:11
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Найбільший приватний нафтопереробник в Індії — компанія Reliance Industries — поінформувала, що не чекає на постачання російської нафти в січні і не отримувала її протягом останніх трьох тижнів. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Reuters".

Грошей на війну буде ще менше: хтось відмовляється купувати російську нафту

Російська нафта. Фото: з відкритих джерел

Таким чином, індійська компанія спростувала інформацію ЗМІ про те, що вона очікує на прибуття трьох суден з російською нафтою до НПЗ у Джамнагарі. Внаслідок скорочення імпорту російської нафти до Індії може впасти до найнижчого рівня за останні роки.

Заява Reliance, найбільшого індійського покупця нафти з РФ минулого року, пролунала після того, як президент США Дональд Трамп у неділю, 4 січня, попередив про можливе підвищення імпортного мита.

"З припинення закупівель російської нафти компанією Reliance імпорт із Росії до Індії в січні має ще більше скоротитися, і Китай залишиться єдиним великим ринком збуту для Москви", — пише агентство.

Зазначається, що санкції США та ЄС вже призвели до стрімкого скорочення постачання російської нафти до Індії. Зокрема, у грудні воно впало до трирічного мінімуму 1,2 мільйона барелів на день.

"Це означає падіння приблизно на 40% від пікового рівня у червні, який становив близько 2 мільйонів барелів на день", — зазначає Reuters.

Джерела агентства заявили про очікування подальшого скорочення закупівель Індією російської нафти. Йдеться про менш ніж 1 млн барелів нафти з РФ на день.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Росія продовжує знаходити способи обходу американських санкцій у сфері експорту зрідженого природного газу. Постачання ЗПГ з підсанкціонного проекту Arctic LNG 2 фактично тримаються на одному спеціалізованому судні, здатному працювати в екстремальних арктичних умовах. Про це повідомляє Bloomberg.



Джерело: https://www.reuters.com/business/energy/indias-reliance-says-it-is-not-expecting-any-russian-crude-oil-deliveries-2026-01-06/
