Головна Новини Суспільство події "Флеш" жорстко висловився про діяльність Залужного: генерал прямо здивував відповіддю
commentss НОВИНИ Всі новини

"Флеш" жорстко висловився про діяльність Залужного: генерал прямо здивував відповіддю

ЗМІ раніше писали, що Залужний може йти в президенти і випереджає чинного главу держави

19 лютого 2026, 14:40
Автор:
avatar

Клименко Елена

Радник міністра оборони України Сергій “Флеш” Бескрестнов висловив здивування щодо думки, що колишній головнокомандувач Валерій Залужний нібито має найвищий рейтинг серед Збройних сил України. У своєму повідомленні він пояснив, що не поділяє цього погляду і має ряд запитань до генерала, особливо після останнього інтерв’ю.

"Флеш" жорстко висловився про діяльність Залужного: генерал прямо здивував відповіддю

Фото: з відкритих джерел

“Багато хто отримав нагороди, хтось успішно служив, хтось відчув підтримку головкома, але водночас чимало тих, хто ризикував життям на мінних полях, залишилися без уваги. Також не всі зрозуміли деякі рішення головнокомандувача щодо армії та країни,” — написав “Флеш”.

Відповідь Залужного на допис Бескрестнова була стриманою: він зазначив, що під час зміни міністрів оборони завжди з’являлися радники чи заступники, які ставили під сумнів рейтинги, але це не змінює об’єктивної картини. Генерал побажав раднику успіхів у подальшій роботі.

Ситуація отримала додатковий резонанс на тлі численних публікацій у медіа про можливу участь Залужного у президентських виборах та його нібито високий рейтинг серед громадян, що перевищує популярність чинного глави держави. За даними опитування КМІС станом на лютий 2026 року, 61% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, тоді як 33% не довіряють йому. Водночас рейтинг Залужного демонструє значно вищі показники: довіру йому висловили 72% респондентів, недовіру — 21%, що дає позитивний баланс +51%.

