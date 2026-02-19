В Минобороны ультиматумом разнесли Залужного: генерал шокировал прямой ответ

Советник министра обороны Украины Сергей Флеш Бескрестнов выразил удивление мнения, что бывший главнокомандующий Валерий Залужный якобы имеет самый высокий рейтинг среди Вооруженных сил Украины. В своем сообщении он пояснил, что не разделяет эту точку зрения и имеет ряд вопросов к генералу, особенно после последнего интервью.

Фото: из открытых источников

"Многие получили награды, кто успешно служил, кто почувствовал поддержку главкома, но в то же время немало тех, кто рисковал жизнью на минных полях, остались без внимания. Также не все поняли некоторые решения главнокомандующего относительно армии и страны," — написал "Флэш".

Ответ Залужного на сообщение Бескрестнова был сдержан: он отметил, что во время смены министров обороны всегда появлялись советники или заместители, ставившие под сомнение рейтинги, но это не меняет объективную картину. Генерал пожелал советнику успехов в дальнейшей работе.

Ситуация получила дополнительный резонанс на фоне многочисленных публикаций в СМИ о возможном участии Залужного в президентских выборах и его высокий рейтинг среди граждан, что превышает популярность действующего главы государства. По данным опроса КМИС на февраль 2026 года, 61% украинцев доверяют президенту Владимиру Зеленскому, тогда как 33% не доверяют ему. В то же время, рейтинг Залужного демонстрирует значительно более высокие показатели: доверие ему выразили 72% респондентов, недоверие — 21%, что дает положительный баланс 51%.

