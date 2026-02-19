Епоха Поплавського: історія національних проєктів в одній книзі



















Михайло Поплавський: три десятиліття національних проєктів в одній книзі

Фото: з відкритих джерел

У Київському університеті культури відбулася презентація книги Михайла Поплавського "Національні проєкти". Видання систематизує понад три десятиліття культурно-освітніх ініціатив. Подія зібрала студентів і випускників різних років, професорсько-викладацький склад, представників творчих індустрій, медіа та почесних гостей.

З вітальним словом виступив третій Президент України Віктор Ющенко, який наголосив на ролі культурних ініціатив у формуванні національної ідентичності: "Ми пишаємося своєю культурою, ми пишаємося своєю нацією, ми пишаємося своїм походженням. Аплодую тому, що робить Університет, що робить Михайло Михайлович, що за 33 роки ректорства та правління цим університетом було створено такий пласт національної культури. Дякую за вашу небайдужість до такого роду проєктів".









Відомий український актор театру і кіно, майстер курсу акторів театру і кіно Університету культури В’ячеслав Довженко на презентації нової книги, звернувшись до молоді, зазначив:"

Культура – це основа держави, у якій ви живете, яку примножуєте та в якій формується ваша особистість", та зачитав слова з вірша Василя Симоненка:

"Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу.

Вирушать з тобою приспані тривоги.

Можна все на світі вибирати, сину,

Вибрати не можна тільки Батьківщину".

У книзі Михайла Поплавського "Національні проєкти" задокументовано десятки масштабних проєктів, що в різні роки стали помітними подіями в українському культурному просторі. Серед них: Всеукраїнський дитячий телевізійний конкурс "Крок до зірок" (заснований 1997 року), який відкрив шлях на сцену сотням юних виконавців; телевізійний конкурс "Наша пісня" (з 2004); кулінарне телешоу "Шеф-кухар країни" (з 2010), що поєднало українську кухню та шоу-формат; Шевченківський вечір "Ми діти твої, Україно!" (з 2013); концертна програма "Мамо, вічна і кохана!" (з 2013); Національна музична премія "Українська пісня року" (з 2016 року) та інші.

Окремий розділ присвячено телемарафону "Пісня об’єднує нас!", який у 2012 році встановив світовий рекорд – 110 годин 3 хвилини 27 секунд безперервного виконання українських пісень у прямому ефірі на Першому національному телеканалі. Досягнення було офіційно зафіксовано в Світовій Книзі рекордів Гіннеса у категорії найтривалішого музичного телевізійного марафону національної пісні. Трансляцію дивилися глядачі в понад 116 країнах світу, а інформація про рекорд стала резонансною новиною в міжнародному медіапросторі.

У книзі значна увага приділена розвитку університету як стратегічному освітньому центру. Михайло Поплавський називає КНУКіМ "головним проєктом життя", підкреслюючи, що саме тут формуються нові покоління фахівців у сферах культури, шоу-бізнесу, менеджменту, журналістики та PR.

За роки керівництва університет позиціонувався як майданчик для творчих експериментів і продюсерських стартів, де освітній процес поєднується з практикою у телевізійних, концертних та медіапроєктах.

У книзі вміщено архівні світлини, публікації українських ЗМІ різних років, відгуки учасників і партнерів ініціатив.

"Без культури немає нації, немає держави і немає України", – наголошує автор у книзі. За його словами, національні проєкти були покликані не лише створювати телевізійний продукт чи концертні події, а й плекати українську мову, пісню та родинні цінності у часи, коли це не було мейнстримом.

У цифрову добу ця місія продовжується через соціальні мережі та онлайн-платформи, які стали новими каналами комунікації з молоддю. Команда університету активно використовує сучасні PR-інструменти, інтегруючи традиційну культуру у формат цифрового контенту.

Презентація книги "Національні проєкти" стала не лише підсумком багаторічної діяльності, а й заявою про продовження культурної стратегії. У своєму виступі Михайло Поплавський підкреслив, що головною рушійною силою всіх ініціатив була віра в молодь та в українську ідентичність.

"Національні проєкти живуть. Вони з’являються, змінюються, надихають. Бо поки є любов – буде Україна. Поки є віра – буде успіх. Поки є молодь – буде майбутнє. Я вірю в молодь. Я вірю в успіх. Я вірю в Україну. Тримаймо разом українську хвилю!" – зазначив Михайло Поплавський.



