В Уряді підтвердили, що цієї зими нададуть додаткову підтримку малозабезпеченим родинам, зокрема й серед числа ВПО в межах програми "Тепла зима". Розмір одноразової грошової допомоги – 6500 грн. про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію народного депутата Павла Фролова.

Допомога «Тепла зима»: хто може отримати 6500 гривень

Кошти можна буде витратити виключно на придбання одягу, взуття та ліків у продавців, які беруть участь у програмі або зареєстрували свою діяльність за відповідними кодами.

Хто зможе отримати виплати:

▪ діти та особи з інвалідністю I групи з числа ВПО, які є отримувачами допомоги на проживання;

▪ діти з малозабезпечених сімей;

▪ одинокі пенсіонери, які отримують надбавку за догляд;

▪ діти, над якими встановлено опіку чи піклування;

▪ діти з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та у прийомних сім’ях.

Кошти надійдуть автоматично на рахунок отримувача у платіжному засобі "Дія.Картка", відкритому в уповноваженому банку. Термін використання – 180 календарних днів з дати зарахування.

Також передбачена можливість отримання виплат громадянам, які відповідають критеріям, але не зареєстровані у Дії.

Для цього потрібно буде подати письмову заяву до ПФУ, у разі позитивного рішення кошти надійдуть на спеціальний рахунок у вашому банку, наголошує нардеп.

