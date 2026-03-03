Альтернатива 8 березня: у Раді здивували новою пропозицією для українок

У Верховній Раді України готується заміна свята 8 березня для українок. Відповідний проєкт постанови (№15052) передбачає введення нового державного свята – Дня української жінки, який пропонується щорічно відзначати 25 лютого.

Фото: з відкритих джерел

Проєкт постанови також рекомендує Кабінету міністрів розробити та затвердити протягом трьох місяців комплексний план заходів із відзначення нового свята на державному рівні. Це має забезпечити організоване відзначення події в усіх регіонах України.

У пояснювальній записці до документа зазначається, що ініціатива спрямована на визнання традицій та укорінення історичної пам’яті в українському культурному просторі. Там йдеться:

"Зараз українська нація переживає період відродження, звершилася Революція Гідності та ведеться запекла війна з агресором – Російською Федерацією. Саме зараз відновлюється український погляд на світ та формуються нові традиції нації-переможця, що вимагає закріплення і на символічному рівні державного календаря, покінчивши з нав’язаними традиціями минулої спадщини".

Автори проєкту підкреслюють, що нині на державному рівні вихідним залишається 8 березня – так званий "Міжнародний жіночий день", який, за їхніми словами, був встановлений окупаційним московським режимом для популяризації власного погляду на роль жінок.

"Його впроваджено за ініціативи Клари Цеткін у 1921 році з прив’язкою до Лютневої революції в Росії 1917 року. Натомість вважаємо доцільним відзначати День української жінки в дату народження Лесі Українки, відомої української письменниці та громадської діячки – 25 лютого, " – підкреслюється у записці.

Зазначається, що ця дата вже давно відзначається українськими спільнотами всередині країни та за кордоном, і тепер її планують закріпити офіційно. Мета проєкту – не лише встановлення нового свята, а й очищення державного календаря від колоніальних спадщин, а також закріплення українських традицій і формування національної культурної ідентичності.

