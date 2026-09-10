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Вигнута сталь: чому монументальні інсталяції Річарда Серри стали символом мистецтва

Від гігантських листів металу до знакових артоб'єктів: як американський мінімаліст змінив наше сприйняття простору.

10 вересня 2026, 16:11
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Сергій Кречмаровський

Сучасне мистецтво давно вийшло за межі звичних полотен і фарб, задіявши важку індустріальну естетику. Одним із найяскравіших прикладів такого підходу стали монументальні роботи американського скульптора Річарда Серри. Його масштабні інсталяції з важких листів металу та масивних блоків кованої сталі перетворилися на справжній символ сучасної музейної культури, змушуючи глядачів по-новому дивитися на архітектуру та довкілля.

Вигнута сталь: чому монументальні інсталяції Річарда Серри стали символом мистецтва

Скульптура "Нахилені сфери" Річарда Серри в аеропорту Торонто-Пірсон. Фото: Ken Mist / Wikimedia Commons

Мистецтво ваги та натягу

Основним матеріалом для культових проєктів майстра завжди виступала атмосферостійка сталь Corten. Завдяки своїй унікальній текстурі та глибокому відтінку іржі вона органічно виглядає як в урбаністичному ландшафті, так і під склепіннями галерей. Масивні вигнуті листи металу монтуються таким чином, щоб створювати складні коридори, лабіринти та похилі площини.

Вигнута сталь: чому монументальні інсталяції Річарда Серри стали символом мистецтва - фото 2

Скульптура "Схід-Захід/Захід-Схід" Річарда Серри у пустелі Катару. Фото: Hisham Thamin / Wikimedia Commons

Проходячи крізь них, людина фізично відчуває тиск простору, змінюючи звичні траєкторії руху та рівень комфорту. Подібні монументальні форми змушують кожного задуматися про тендітність людського тіла на тлі важких індустріальних конструкцій.

Індустріальна міць у просторі галерей

Знамениті роботи художника, такі як масштабні вигнуті конструкції або монументальні блоки на кшталт інсталяцій із кованої сталі, стирають мережу між важким машинобудуванням та чистою творчістю. Інженерний розрахунок поєднується з глибоким філософським підходом до форми. Кожен твір створюється під конкретну локацію, підкреслюючи масштаб приміщення та змушуючи метал "говорити" з глядачем мовою геометрії та гравітації. Такий підхід назавжди змінив стандарти експонування масштабних артоб'єктів у провідних музеях світу.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про найнезвичайніший поїзд у світі: навіщо йому зробили вагони, що обертаються.



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Джерело: https://www.guggenheim.org/artwork/artist/richard-serra
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