Чоловік ґвалтував малолітнього сина, поки той дивився у телефон

Поліція розслідує зґвалтування батьком малолітнього сина на Львівщині. Про це стало відомо з ухвали Радехівського райсуду, яку оприлюднили в Єдиному судовому реєстрі у вересні. Суд надав слідчим дозвіл на допит матері потерпілого хлопця, передає місцеве видання Львів. Медіа.

Чоловіка підозрюють у зґвалтуванні малолітнього сина, поки той дивився у телефон

За матеріалами справи, підозрюваний зґвалтував малолітнього сина у серпні цього року, перебуваючи з ним вдома наодинці. Чоловік роздягнув хлопця, який в той момент дивився у телефон, і вступив з ним у статевий акт.

"Діючи умисно, протиправно, з метою уникнути будь-яких дій збоку останнього, які могли б привернути увагу сторонніх осіб та не зміг чинити йому опір, скориставшись безпорадним станом малолітнього, який в той час дивився у мобільний телефон, користуючись відсутністю уваги сторонніх осіб, у приміщенні будинку зняв з малолітнього одяг, вчинив дії сексуального характеру, … , вчинивши з ним статевий акт незалежно від добровільної його згоди", — йдеться в ухвалі.

Суддя задовольнив клопотання слідчого щодо проведення допиту свідка, матері дитини. Додамо, що слідство триває за ч. 4 ст. 152 КК України (зґвалтування). Зловмисникові загрожує до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на Дніпропетровщині судять жінку, яка ґвалтувала свою дворічну доньку. При цьому підозрювана усе знімала на мобільний телефон з метою поширити дитячу порнографію за гроші.