Біля Рівного пролунав страшний вибух: багато людей поранені, стан одного тяжкий

20 квітня близько 13:00 на території одного з підприємств поблизу Рівного стався вибух, який спричинив подальше займання. Після інциденту виникла пожежа, що швидко поширювалася, однак рятувальникам вдалося її локалізувати та не допустити подальшого розповсюдження вогню.

За інформацією поліції Рівненської області, внаслідок події постраждали щонайменше восьмеро людей. Один із них перебуває у тяжкому стані, інші отримали травми різного ступеня тяжкості та були передані медикам. Дані щодо кількості постраждалих та їхнього стану уточнюються.

Правоохоронці зазначили, що вибух стався на території підприємства, яке не має відношення до хімічної промисловості, попри його розташування неподалік від відомого промислового об’єкта. Наразі розглядаються різні версії причин інциденту, а остаточна правова кваліфікація події ще визначається.

На місці надзвичайної ситуації працюють екстрені служби, слідчо-оперативні групи та представники силових структур. Фахівці проводять огляд території, фіксують наслідки вибуху та збирають необхідні матеріали для встановлення обставин події.

Офіційні органи підкреслюють, що ситуація перебуває під контролем, а основні зусилля наразі спрямовані на допомогу постраждалим і з’ясування причин вибуху.

Варто зазначити, що це не перший резонансний інцидент у регіоні останнім часом. Раніше в Рівному фіксували вибух у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, внаслідок якого були загиблі та поранені. Також повідомлялося про запобігання можливому теракту завдяки роботі СБУ, яка затримала підозрюваних у підготовці вибуху в одному з держустановчих об’єктів.

