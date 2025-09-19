Муніципальні картки стали невід'ємною частиною інфраструктури міст України, починаючи з перших років незалежності нашої держави, забезпечуючи громадянам доступ до соціальних послуг, транспортних пільг та економічних вигод. Найвідомішою з них є "Карта киянина", яка дозволяє персоніфікувати мешканців столиці, надаючи знижки на комунальні платежі, ліки в аптеках та проїзд у громадському транспорті. В нашому матеріалі ми розглянемо ключові переваги муніципальної карти жителів столиці, та порівняємо її з подібними ініціативами у Львові, Дніпрі та Харкові, а також проаналізуємо зарубіжний досвід на прикладі Берліна, Праги та Варшави.

У великих містах України можна отримати пільги та знижки: яка відмінність від Європи

Переваги Карти киянина: від соціального захисту до економії часу

Карта киянина — це електронна пластикова картка, що поєднує банківські, транспортні та соціальні послуги, забезпечуючи персональний доступ до пільг. Вона дозволяє отримувати знижки в розмірі 3-7% у мережах супермаркетів, таких як "БІЛЛА-Україна" (23 супермаркети), "Фуршет" (22 супермаркети) та "Новус Україна" (23 супермаркети), що сприяє економії на повсякденних покупках. У сфері культури картка надає знижки від 5% до 50% на квитки в муніципальні театри та музеї, а також до 50% на відвідування зоопарку, роблячи культурне дозвілля доступнішим для сімей. Медичний аспект включає спеціальні ціни на 210 вітчизняних лікарських препаратів у комунальних аптеках "Фармація", що є критичним для пільгових категорій населення.

Транспортні пільги є однією з головних переваг муніципальної карти столиці, оскільки вона замінює собою електронний квиток, дозволяючи сплачувати проїзд за 12 грн замість стандартних 20 грн за разовий квиток. Це не лише знижує витрати, але й інтегрується з системою монетизації пільг, де пільговики отримують безкоштовний проїзд.

Обслуговування картки для пільгових категорій безкоштовне, тоді як для інших становить 120 грн на рік, з першою оплатою через рік використання. Термін доставки варіюється: до 14 днів для Києва та інших областей, до 30 днів для Донецької та Луганської.

Як зазначив депутат Київради Володимир Левін, "Картка киянина є унікальним електронним ідентифікатором, що надає доступ киянам до усіх соціально важливих послуг. Перелік зазначених послуг із удосконаленням системи Смарт Сіті буде лише збільшуватися, і ми повинні забезпечити доступ усіх киян до цих послуг, а також підвищити їх зацікавленість в отриманні соціальної муніципальної картки. Обов’язок міської влади — створити сприятливі та комфортні умови проживання та роботи у столиці, а Картка киянина — ефективний інструмент у досягненні зазначеної цілі".

Варто відзначити, що Карта киянина сприяє також соціальному захисту, дозволяючи отримувати компенсації та допомоги з міського бюджету. Наприклад, знижки на "соціальний хліб" сягають 20-70% залежно від категорії, з продажами в кіосках "Київхліб" з 8:00 до 20:00 щодня. Це не тільки економить кошти, але й забезпечує прозорість розподілу пільг, зменшуючи корупційні ризики.

У контексті урбаністики така система стимулює локальне споживання, підтримуючи комунальні підприємства та аптеки, що в підсумку посилює економіку міста. Згідно з поясненнями столичної влади, картка є іменною з фотографією, що запобігає зловживанням: "Така картка є іменною та має фотографію, тож сторонні не мають права користуватися нею". Це робить її надійним інструментом ідентифікації в умовах цифровізації адміністративних послуг.

Муніципальні карти українських міст: Львів, Дніпро, Харків

У порівнянні з аналогами в інших великих містах України, Карта киянина вирізняється широтою соціальних пільг, тоді як подібні ініціативи у Львові, Дніпрі та Харкові більше орієнтовані на знижки та локальні послуги.

У Львові Lviv City Card, хоча й позиціонується як туристська, надає переваги й жителям, дозволяючи безкоштовний вхід до понад 15 музеїв, підйом на вежу Ратуші та екскурсію на Чудо поїзді, з економією до 40% та знижками до 20% на страви в ресторанах. Ціни на картку варіюються від 490 грн за 24 години до 690 грн за 72 години, що робить її зручною для короткострокового використання. Однак, на відміну від київської, вона менше фокусується на соціальному захисті, акцентуючи на культурних атракціях, як зазначається в офіційних даних про понад 600 користувачів за перший рік.

В Дніпрі Картка дніпрянина, як соціальна муніципальна картка, спрямована на адресну допомогу вразливим верствам населення, охоплюючи пенсіонерів, осіб з інвалідністю, багатодітні сім'ї та інші пільгові категорії, з видачею понад 200 тис. карток. Вона забезпечує знижки на проїзд у громадському транспорті (безкоштовний для певних груп), дотації на харчування та ліки (до 10% в аптеках, 20% на хліб), а також безготівкові розрахунки за базові потреби.

Фінансування з міського бюджету в 2024 році сягнуло 1,5 млрд грн на соціальні виплати, з яких 800 млн грн спрямовані на дотації пільговикам, з середнім розміром допомоги на ЖКП близько 232 грн. У 2025 році бюджет збільшено до 1,8 млрд грн для розширення програми, включаючи монетизацію через банківські рахунки.

У Харкові Картка харків'янина пропонує знижки в понад 1000 офлайн-точках та понад 140 партнерах у 12 категоріях, включаючи медицину, супермаркети та культурні події. Власники заощаджують понад 2 млн грн щомісяця, з доступом до безкоштовних заходів, як майстер-класи та екскурсії. Картка доступна в 8 макетах для різних категорій, включаючи цифровий формат у додатку Open Kharkiv. Павло Столбовий, керівник проекту, зазначив: "Картка харків'янина — наймасштабніший соціальний проект в Україні, який має на меті підтримати харків’ян". Порівняно з київською, харківська сильніша в комерційних знижках, але менш інтегрована з соціальними виплатами.

Місто Ключові переваги Знижки та пільги Кількість користувачів/партнерів Київ Транспорт (12 грн/поїздка), музеї (5-50%), аптеки (210 препаратів) 3-7% у супермаркетах, 20-70% на хліб 835 тисяч карток Львів Музеї (15+ безкоштовно), вежа Ратуші, екскурсії До 20% на страви, 40% економії Понад 600 партнерів за рік Дніпро Проїзд, харчування, ліки (10% в аптеках) 20% на хліб, ЖКП дотації Понад 200 тис. карток Харків Знижки в 12 категоріях, події Понад 1000 точок, 140 партнерів 500 тис. карток

Зарубіжний досвід: Берлін, Прага, Варшава

За кордоном мунципальніі картки часто орієнтовані на туристів, але надають переваги й жителям через інтеграцію з транспортом та атракціями.

Berlin WelcomeCard забезпечує знижки 25-50% на понад 170 атракцій, безлімітний проїзд у зонах AB/ABC (включаючи аеропорт BER), з безкоштовним перевезенням до 3 дітей віком 6-14 років. Вартість від 26,90 євро за 48 годин до 95 євро за all inclusive, з включенням hop-on hop-off bus. Це підкреслює її фокус на культурному туризмі, з економією до 50% на музеях, що перевищує київські показники.

У Празі Prague Visitor Pass пропонує безлімітний проїзд метро, трамваями, автобусами та фері, з доступом до понад 70 атракцій, включаючи Празький замок (450 CZK) та річковий круїз (550 CZK). Вартість від 2600 CZK за 48 годин, з економією 2740 CZK на 3-денному маршруті (загальна вартість без картки – 5940 CZK). Празька картка добре підходить для інтенсивного туризму, подібно до львівської, але з сильнішим транспортним компонентом.

Warsaw Pass надає безкоштовний вхід до понад 35 атракцій, як Королівський замок та Музей Поліна, з hop-on hop-off bus та безлімітним проїздом. Середні витрати на поїздку – 500 PLN/день, з відстанню до аеропорту 10 км.

У порівнянні з українськими, зарубіжні картки сильніші в туризмі, але менш соціально орієнтовані, з фокусом на економію часу та грошей для відвідувачів.