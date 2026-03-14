Гривня у 18 разів легша: як інфляція змінила українські гаманці з 2000 року

Інфляція є одним з ключових показників економічної стабільності будь-якої країни, і Україна за останні 25 років пережила значні коливання цього індексу. Від гіперінфляції в 1990-х до відносної стабілізації у 2010-х і різкого зростання через війну з Росією – ці зміни тісно пов'язані з політико-економічними подіями.

Динаміка індексу інфляції

З 2001 року інфляція в Україні демонструвала помірне зростання, але з періодичними сплесками, спричиненими зовнішніми та внутрішніми факторами. У 2001 році індекс споживчих цін зріс на 11,96%, що було пов'язано з наслідками фінансової кризи 1998 року в Росії, яка вплинула на український експорт. Політико-економічна нестабільність, зокрема, президентські вибори та реформи, тримали інфляцію на рівні 0,76% у 2002 році – це був період відносної дефляції через падіння цін на сировину.

До 2004 року інфляція зросла до 9,05%, передувавши Помаранчевій революції, яка стала реакцією на фальсифікації виборів і призвела до політичної кризи. Революція 2004-2005 років супроводжувалася економічними реформами, але інфляція у 2005 році сягнула 13,57% через зростання державних витрат і девальвацію гривні.

Глобальна фінансова криза 2008 року вдарила по Україні: інфляція зросла до 25,2% через падіння експорту металу та зерна, банківську кризу та девальвацію гривні на 60%. У 2009 році показник знизився до 15,9%, але економіка скоротилася на 15%. Стабілізація відбулася в 2010-2013 роках: інфляція коливалася від 9,8% до 0,7%, завдяки відновленню експорту та жорсткій монетарній політиці НБУ.

Революція Гідності 2014 року та анексія Криму Росією спричинили стрибок інфляції до 48,7% у 2015 році – найвищий показник за 25 років. Війна на Донбасі, блокада портів і втрата промислових потужностей (близько 20% ВВП) призвели до дефіциту товарів і зростання цін. Інфляція стабілізувалася до 13,91% у 2016 році завдяки реформам НБУ та Міжнародного валютного фонду (МВФ).

З 2017 по 2021 рік інфляція трималася на рівні 14,44%-2,73%, з піком у 2017 через зростання цін на енергоносії. Пандемія COVID-19 у 2020 році знизила інфляцію до 2,73% через локдауни, але у 2021 році вона зросла до 9,36% на тлі відновлення попиту.

Повномасштабне вторгнення Росії у 2022 році спричинило інфляційний шок: 20,18%, з піком у жовтні 2022 року на 26,6%. Втрата територій, руйнування інфраструктури (понад 150 млрд доларів збитків) та блокада портів призвели до дефіциту харчових продуктів і зростання цін на 30-50%. У 2023 році інфляція знизилася до 12,85% завдяки стабілізації постачань і міжнародній допомозі. У 2024 році показник був найнижчим – 6,5%, а у 2025 – прогнозовано 12,6% через відновлення та енергетичну кризу.

Як змінилася купівельна спроможність гривні

Купівельна спроможність гривні — це те, скільки реальних товарів і послуг ви можете придбати за певну суму грошей. За останні чверть століття, з 2001 по 2025 рік, гривня суттєво втратила в ціні через накопичену інфляцію та численні економічні потрясіння.

Якщо в 2001 році за 100 гривень можна було купити повноцінний базовий набір продуктів і послуг (хліб, молоко, паливо, проїзд тощо), то в 2025 році для того самого набору знадобиться вже приблизно 1800–1900 гривень. Іншими словами, реальна вартість гривні впала на понад 94 %. Це означає, що купівельна спроможність однієї гривні сьогодні становить лише близько 5–6 % від рівня початку 2000-х.

Така суттєва втрата пояснюється двома головними факторами: інфляцією та девальвацією валюти. Кумулятивна інфляція (сума річних приростів цін) за період 2001–2025 років сягає приблизно 850–900 % за даними Державної служби статистики України, Національного банку та міжнародних джерел, таких як Світовий банк і Macrotrends. Це означає, що ціни в середньому зросли в 9–10 разів.

Особливо сильно купівельну спроможність підірвали ключові кризи:

Глобальна фінансова криза 2008–2009 років — втрата близько 25 % реальної вартості гривні через різке зростання цін і девальвацію.

Події 2014–2015 років (анексія Криму, війна на Донбасі, валютна лібералізація) — найглибше падіння, до 48 % за два роки, коли інфляція сягнула 48,7 % у 2015-му.

Повномасштабне вторгнення 2022 року — ще один удар, втрата близько 20 % купівельної спроможності через шокові ціни, логістичні проблеми та емісію для фінансування бюджету.

Девальвація гривні лише посилила цей ефект. У 2001 році офіційний курс становив приблизно 5,3 гривні за долар, а станом на початок 2026 року — близько 43–44 гривні за долар (за даними Trading Economics та НБУ). Тобто гривня знецінилася в 8 разів відносно долара, що безпосередньо вплинуло на ціни імпортних товарів — від бензину й ліків до техніки та одягу.

Ці зміни боляче вдарили по гаманцях українців. Середня номінальна зарплата зросла вражаюче: з приблизно 300 гривень на місяць у 2001 році до 26–27 тисяч гривень наприкінці 2025 року (за даними Держстату та аналітики ринку праці). Але якщо скоригувати цю суму на інфляцію, реальне зростання доходів за чверть століття склало лише 150–200 %. Тобто купівельна спроможність середньої зарплати зросла в 2,5–3 рази, тоді як ціни — у 9–10 разів. Більшість українців відчули це на собі: продукти, комуналка, транспорт, освіта та медицина стали значно "важчими" для сімейного бюджету, попри номінальне збільшення доходів.

За оцінками Національного банку, реальна купівельна спроможність гривні у 2025 році становить лише 5–6 % від рівня 1996 року (коли гривню ввели в обіг). Це один із найвищих показників втрати вартості серед країн Центральної та Східної Європи за аналогічний період.

Звичайно, частина втрат компенсувалася економічним зростанням у "мирні" роки (2000–2008, 2010–2013), підвищенням продуктивності та доступом до кредитів. Але війни та політичні кризи постійно "з'їдали" ці здобутки, повертаючи країну на роки назад у плані добробуту населення.

Сьогодні, у 2026 році, ситуація стабілізується: інфляція сповільнилася до 7–9 % у річному вимірі (за даними НБУ станом на початок року), а НБУ продовжує політику інфляційного таргетування. Проте для повернення купівельної спроможності гривні до більш комфортного рівня потрібні тривала цінова стабільність, економічне зростання та зменшення зовнішніх шоків. Поки що більшість українців живе в реальності, де кожна нова гривня "коштує" значно менше, ніж 25 років тому.

Порівняння з валютами сусідніх країн

Інфляція в Україні значно вища, ніж у сусідніх країнах Центральної та Східної Європи, і головна причина — тривалі війни, політична нестабільність та пов'язані з ними економічні шоки. Тоді як Польща, Чехія, Угорщина, Румунія та Болгарія вже давно живуть у відносно спокійних умовах і користуються перевагами членства в Європейському Союзі, Україна змушена долати наслідки кількох криз за короткий період.

Щоб зрозуміти масштаб різниці, достатньо подивитися на кумулятивну інфляцію (тобто наскільки загалом зросли ціни) за останні 25 років — з 2001 по 2025 рік. В Україні ціни зросли приблизно в 9–10 разів (кумулятивна інфляція близько 850–900 %), тоді як у Польщі — лише приблизно у 2,2–2,3 раза (близько 120–130 %), у Чехії — приблизно в 1,8–2 раза (80–100 %), у Болгарії та Угорщині — трохи більше, але все одно значно менше, ніж у нас.

Це означає, що купівельна спроможність гривні впала набагато сильніше, ніж злотого, крони чи форинта. Сусіди зберегли стабільність завдяки жорсткій монетарній політиці, доступу до європейських фондів, меншій залежності від сировинного експорту та відсутності воєнних руйнувань.

Чому така різниця? Сусідні країни мають сильнішу інституційну стабільність, доступ до дешевих кредитів ЄС, меншу залежність від імпорту енергоносіїв (після 2022 року швидко диверсифікували постачання) та ефективну політику центральних банків. Україна ж змушена була фінансувати війну через емісію та міжнародну допомогу, що підживлювало ціни.

Результат — гривня втратила в купівельній спроможності набагато більше, ніж валюти сусідів. Якщо взяти 100 гривень 2001 року, то сьогодні для тієї самої корзини товарів знадобиться 1800–1900 грн. У Польщі аналогічна сума в злотих зросла лише в 2,2 раза — тобто злотий "витримав" набагато краще.

Сьогодні ситуація повільно виправляється: НБУ тримає інфляцію під контролем завдяки таргетуванню, а міжнародна допомога стабілізує фінанси. Але щоб наздогнати сусідів за стабільністю цін і купівельною спроможністю валюти, Україні потрібні довгі роки миру, реформ та економічного зростання. Поки що ми залишаємося в іншій "лізі" — і це відчувають на собі мільйони українців щодня в магазинах і на заправках.

Перспективи української гривні

Перспективи виглядають обережно-оптимістично. Національний банк України прогнозує інфляцію на рівні 7,5 % наприкінці 2026 року — це помірний показник, але все ще вищий за цільові 5 %. Основні ризики — тривала енергетична криза через обстріли інфраструктури та продовження війни. Водночас реформи, започатковані з 2016 року (інфляційне таргетування та незалежність НБУ), вже довели свою ефективність — вони допомогли приборкати гіперінфляційні сплески.

За 25 років гривня втратила близько 94 % купівельної спроможності, але стабілізація цілком реальна — за умови тривалого миру, подальших реформ та диверсифікації економіки. Як колись зазначив екс-голова НБУ Кирило Шевченко, стабільна валюта є ключем до економічної стійкості країни. Саме на цьому й тримається надія на повернення до нормального життя без постійного зростання цін.