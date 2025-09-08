Зумеры выбирают профессии, от которых отказались миллениалы: какие специальности популярны

У зумеров популярны специальности, от которых в свое время отказались миллениалы. Это объясняется тем, что зумеры выбирают профессии, которые трудно будет заменить искусственным интеллектом.

Работа. Иллюстративное фото

Молодежь, известная как зумеры (поколение Z), все чаще отказывается от традиционного пути получения высшего образования в пользу рабочих профессий, пишет издание "Главком". Отмечается, что согласно данным Национального исследовательского центра, с 2020 года количество студентов в колледжах и профтехучилищах выросло почти на 20%, тогда как в университетах – всего на 2%. Причины такой тенденции объясняют меньшим сроком обучения, что в свою очередь позволяет быстро начать карьеру и получать стабильный доход.

"Кроме того, большинство рабочих специальностей, таких как сварщик, сантехник или монтажник, обеспечивают стабильные перспективы занятости и часто предлагают зарплату, которая не уступает доходам выпускников высших учебных заведений", — пишет издание.

Выбор рабочих профессий объясняется следующими факторами:

рабочие профессии надежнее — меньший риск, что работников заменит искусственный интеллект,

зарплаты в некоторых рабочих профессиях не уступают, а иногда и превышают "офисные",

работа, требующая практических навыков, менее склонна к автоматизации, например, труднее будет заменить работу сантехника или уход за людьми.

Карьерный эксперт Жасмин Эскалер, как пишет СМИ, объясняет, что этот сдвиг вызван "страхом перед искусственным интеллектом".

"Молодежь видит, что ИИ может выполнять простые задачи, что делает "офисные" должности менее привлекательными. Они также меньше стремятся к карьерной гонке и видят в социальных сетях истории безработных выпускников, что еще больше укрепляет их выбор", — цитирует эксперта издание.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие профессии в Украине под угрозой.