Жена Пескова внезапно вспомнила, что она – украинка для бессмысленной причины

Экс-фигурист Татьяна Навка – жена пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, входит "в кремлевскую элиту". Она внесена в списки с санкциями многих европейских стран. Она выступает за проведение войны, это очень цинично с ее стороны, потому что сама спортсменка жила в Украине.

Татьяна Навка (фото из открытых источников)

Однако бывшая фигуристка говорит об этом не часто. И только тогда, когда следует подчеркнуть ее положительные черты характера.

Недавно, отвечая на вопросы российских СМИ, супруга пресс-секретаря Путина сообщила, что является неплохой кулинаркой и умеет вкусно готовить только потому, что родом из Украины. Но этот талант Татьяна показывает не часто.

"Поскольку я из Украины, я очень вкусно готовлю. Я понимаю толк. Но я готовить не люблю. Кому-то это нравится, кто-то даже медитирует при этом. Я лучше почитаю книгу, пообщаюсь с родными, близкими. У меня есть помощница по дому, она приехала из Луганска, неплохо готовит", — сказала супруга Пескова.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что бывшая певица из Украины показала своего мужа-стриптизера в неадекватности. В мае экс-киевлянка Наташа Королева вместе со своим мужем Тарзаном (Сергей Глушко) отправились в санаторий поправить здоровье: у них будто бы был нервный срыв из-за хейта и "отличия" выступлений в стране-оккупантке.

Но отдых на природе и лечебные процедуры дают знаменитостям мизерный эффект. Например, недавно Тарзана его жена сняла в крайне странном состоянии. На видеоролике, снятом Королевой для Instagram, Тарзан надел бессмысленную детскую шапочку, имеющую форму скальпа Шрека – персонажа из одноименного мультика киностудии DreamWorks. Тарзан здесь выглядит очень доволен собой.

