

















Ирландский журналист Чей Боуз, являющийся рупором кремлевской пропаганды, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы "признался в краже денег США, которые предназначались на помощь Украине". Об этом сообщают в Центре стратегической коммуникации и информационной безопасности, отмечая, что это фейк.

Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

На самом деле президент Украины не признавался в хищении средств. Он заявил, что Украина получила от США помощь на сумму свыше $75 млрд, а не на $200 млрд, как пишут разные источники.

" Мы получили более $75 млрд долларов. То есть $100 млрд из этих $177 млрд, или даже из $200 млрд, как говорят некоторые, мы никогда не получали " , – Владимир Зеленский в интервью Associated Press. Мы получили более $75 млрд долларов. То есть $100 млрд из этих $177 млрд, или даже из $200 млрд, как говорят некоторые, мы никогда не получали, – сказал Зеленский в интервью Associated Press.

То есть, речь идет о том, что эти средства вообще не были перечислены Украине.

Да и те $75 млрд не поступили напрямую в Украину. Их использовали в США для создания нового оружия или для замены посылаемого украинским ВСУ из запасов США, отмечают в Центре.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в январе 2025 года в Рунете разошлась цитата, приписываемая главному раввину Польши Михаэлю Шудриху: ему якобы было бы "позорно" находиться на одном мероприятии с президентом Украины. Сообщалось также, что польские раввины бойкотировали церемонию. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фактчекеры проверили подлинность цитаты, сообщает Центр стратегической коммуникации и информационной безопасности.

При сравнении его с последними короткими видеосюжетами телеканала были выявлены некоторые отличия. Хотя оформление вирусной записи в целом достаточно похоже на публикации Sky. News, в ней используется несколько иной шрифт, что особенно заметно по буквам g и m. Также в ролике о раввинах на синем фоне надписи отсутствует характерный для стилистики канала переход цветов (ниже подчеркнуто желтым).