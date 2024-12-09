Зарплаты в 2024 году возросли: кто в Украине зарабатывает больше всего

Средние зарплаты в Украине в 2024 году постепенно росли. За девять месяцев 2024 года заработные платы выросли на 22,2%, а средняя зарплата составляет 20592 грн. Такие данные приводит Государственная служба статистики Украины, сообщает портал "Комментарии".

Фото портал "Комментарии"

По данным Госстата, больше выросли средние зарплаты в таких сферах, как:

Информация и телекоммуникации – 50752 грн (37,7%)

Авиационный транспорт – 40443 грн (35,7%)

Финансовая и страховая деятельность – 40194 грн (20,5%)

Самые маленькие зарплаты по данным Госстата:

Образование – 13970 грн (15,6%)

Деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений – 12478 грн (14,3%)

Функционирование библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры – 12497 грн (18,1%).

Напомним, что в декабре в Украине начали регистрировать граждан на получение тысячи от Зеленского. Эти средства могут получить все находящиеся на территории Украины подконтрольной украинским властям. То есть украинцы за рубежом и на оккупированной территории не могут получить средства по программе "Зимняя поддержка". К тому же украинцы за рубежом, которые получат тысячу от Зеленского, должны будут ее вернуть после проверки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что получить тысячу гривен можно через приложение "Действие" или в "Укрпочте". Там будут выдавать деньги тем, кто получает на почте пенсию или субсидию. Однако наличными средства выдавать не будут.

У почтового оператора сообщили, что с 4 декабря начнут выплачивать тысячу гривен "Зимней поддержки" по графику получения пенсий и других социальных выплат.

Как можно потратить деньги на почте, подробнее читайте здесь.



