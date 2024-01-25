Зарплаты руководства Винницкой ОВА: бонусы в 2-3 раза больше оклада

Месячный оклад главы областной военной (государственной) администрации Сергея Борзова 74,1 тыс. гривен, а у его заместителей колеблется 16-18 тыс. гривен в месяц. Однако благодаря дополнительным выплатам, таким как надбавки, премии, материальные пособия зарплата заместителей увеличивается в несколько раз.



Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов и его заместители

Издание "Комментарии" получило ответ на журналистский запрос о зарплатах руководства Винницкой ОВА.

Начальник Винницкой ОВА Сергей Борзов за 2023 год получил зарплату 1,006 млн гривен. Зарплата Борзова включает оклад 863,1 тыс. гривен, а также выплаты за доступ к гостайне – 129,4 тыс. гривен и больничные – 13,5 тыс. гривен.

Первая заместитель начальника Винницкой ОВА Наталья Заболотная за 2023 год получила 794,5 тыс. гривен зарплаты. Зарплата Заболотной состоит из оклада – 202,9 тыс. гривен и еще нескольких бонусов: надбавка за интенсивность – 168,2 тыс. гривен; премии – 138,6 тыс. гривен; надбавка за выслугу лет – 101,4 тыс. гривен и другие выплаты.

Зарплата заместителя Винницкой ОВА Сергея Здитовецкого в 2023 году составила 705,4 тыс. гривен. Оклад госслужащего составил 182,3 тыс. гривен, а самыми большими бонусами были: надбавка за интенсивность труда – 151,4 тыс. гривен; премии – 126,6 тыс. гривен; надбавка за выслугу лет – 91,1 тыс. гривен и другие выплаты.

Зарплата заместителя Винницкой ОВА Андрея Кавунца за 2023 год составила 618,3 тыс. гривен. Оклад Кавунца за 12 месяцев составил 192,7 тыс. гривен. Наибольшими бонусами стали: надбавка за интенсивность труда – 162 тысячи гривен; премии – 133 тыс. гривен; материальная помощь на оздоровление – 51,2 тыс. гривен и другие выплаты.

Зарплата заместителя начальника Винницкой ОВА Александра Пищика в 2023 году была 609,1 тыс. гривен. Оклад Пещика составляет 179,1 тыс. гривен, а наибольшими бонусами оказались: надбавка за интенсивность труда – 148,8 тыс. гривен; премии – 123,1 тыс. гривен; материальная помощь по оздоровлению – 57,2 тыс. гривен и другие выплаты.

Таким образом, у большинства заместителей начальника Винницкой областной военной администрации годовой оклад составляет около 200 тыс. гривен, но благодаря надбавкам, премиям и пособиям зарплата госслужащих увеличивается в 3-4 раза и достигает около 600-800 тыс. гривен.

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