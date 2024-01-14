Зарплаты руководства Львовской ОВА: сколько денег получил Козицкий

Глава Львовской областной военной (государственной) администрации Максим Козицкий в 2023 году получил заработную плату в размере 953,1 тыс. гривен. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные Львовской ОВА по запросу издания "Комментарии".



Какая зарплата у Максима Козицкого и его заместителей. Фото из открытых источников

Оклад руководителя Львовской ОВД Максима Козицкого в 2023 году был 862,9 тыс. гривен. Также Козицкий получил командировочные выплаты – 15 тыс. гривен и надбавку за выслугу – 75,2 тыс. гривен. Таким образом председатель Львовской областной военной администрации за 12 месяцев 2023 года получил заработную плату в размере 953,1 тыс. гривен, однако после отчислений налогов и военного сбора зарплата будет составлять 780 тыс. гривен чистыми, или 65 тыс. гривен ежемесячно.

Первый заместитель Андрей Годик в 2023 году получил 966,9 тыс. гривен, включая налоги. Оклад заместителя Козицкого за 12 месяцев составил 193,2 тыс. гривен. Однако Андрей Годик получил различные бонусы, в том числе 486,5 тыс. гривен премий, 175,9 тыс. гривен как надбавка за интенсивность, а также отпускные – 59,7 тыс. гривен и надбавка за выслугу лет – 32,2 тыс. гривен.

Заместитель председателя ОВА Иван Собко в 2023 году получил 770,1 тыс. гривен, включая налоги. Оклад Собка составляет 186,1 тыс. гривен. Также у должностного лица присутствуют бонусы: премии – 259,6 тыс. гривен, надбавка за интенсивность – 170 тыс. гривен, надбавка за выслугу лет – 82,2 тыс. гривен.

Еще один заместитель Юрий Бочко заработал за 12 месяцев 2023 года 758,6 тыс. гривен, включая налоги. Оклад должностного лица составил 174,6 тыс. гривен, а также бонусы: премии – 321 тыс. гривен, надбавка за интенсивность – 163,8 тыс. гривен. Другие бонусы были менее 30 тыс., в том числе отпускные, надбавка за секретность и больничные.

Заместитель председателя Львовской ОВА Александр Кулепия в 2023 году получил 761,1 тыс. гривен. Оклад заместителя был 180,9 тыс. гривен, а также бонусы: премии – 351 тыс. гривен, надбавка за интенсивность – 167 тыс. гривен и другие.

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