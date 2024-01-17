Зарплаты руководства Черкасской ОВА: сколько денег получил Табурец

Глава Черкасской областной военной (государственной) администрации Игорь Табурец в 2023 году получил заработную плату в размере 846,6 тыс. гривен. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные Черкасской ОВА по запросу издания "Комментарии".



Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец. Фото из открытых источников

Оклад начальника Черкасской областной военной администрации Игоря Табурца за 12 месяцев 2023 составил 876,4 тыс. гривен. Также Табурец получил надбавку за работу в условиях режимных ограничений – 175,2 тыс. гривен. Таким образом, главе Черкасской ОВА всего начислено 1,05 млн гривен, а после уплаты налогов эта сумма будет 846,6 тыс. гривен, или 70,55 тыс. гривен усреднено ежемесячно.

Первый заместитель Наталья Кравченко в 2023 году получила оклад за свою работу 207,5 тыс. гривен. А также дополнительные выплаты: надбавка за интенсивность труда – 203,2 тыс. гривен, премии – 174,7 тыс. гривен, прибавка за выслугу лет – 103,7 тыс. гривен. Таким образом, общая годовая зарплата Кравченко за 12 месяцев 2023 года составляет 652,3 тыс. гривен после налогообложения.

Заместитель председателя Александр Турченяк в 2023 году получил выплаты на общую сумму 508,2 тыс. гривен после уплаты налогов. В эту сумму входит оклад, который составляет 178,6 тыс. гривен, а также разные бонусы: надбавка за интенсивность труда – 175,5 тыс. гривен, премии – 152 тыс. гривен и другие.

Заместитель председателя Черкасской ОВА Александр Шамрай в 2023 году получил зарплату в размере 563 тыс. гривен после уплаты налогов. Оклад должностного лица составляет 175,8 тыс. гривен. Среди самых больших бонусов надбавка за интенсивность труда – 172,7 тыс. гривен и премии – 149,5 тыс. гривен.

Заместитель председателя по цифровому развитию Сергей Сверчков получил зарплату госслужащего в 2023 году в размере 489,7 тыс. гривен. Оклад Сверчкова за 12 месяцев прошлого года составил 175,3 тыс. гривен. Наибольшими бонусами стали: прибавка за интенсивность труда – 165,3 тыс. гривен и премии – 140,3 тыс. гривен.

Также в Черкасской ОВА получил зарплату Виктор Гусак, который в 2023 году работал в местной администрации до августа. За 8 месяцев работы Виктору Гусаку выплатили 388,6 тыс. гривен. Другой заместитель Царюк Антон, работавший 4 месяца в Черкасской ОВА, получил зарплату 154,1 тыс. гривен после уплаты налогов.

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