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Зарплаты для мигрантов вдвое возрастут: в одной из скандинавских стран правительство приняло важное решение

В Швеции намерены покончить с низким уровнем оплаты труда трудовых мигрантов. Их доход удвоят

сегодня, 20:15
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом заявила министр миграции Швеции Мария Малмер Стенергард, пишут "Комментарии".

Зарплаты для мигрантов вдвое возрастут: в одной из скандинавских стран правительство приняло важное решение

Трудовые мигранты. Фото из открытых источников

"Это важная часть смены парадигмы, которую мы реализуем в сфере иммиграции", — отметила министр.


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Таким образом, требования к доходу для трудовых иммигрантов изменятся. Они вырастут с 1238 евро (13000 шведских крон) до 2534 евро (26560 шведских крон) в месяц. Как прогнозируют в шведском миграционном агентстве, в текущем году ожидается, что 100 тысяч иностранцев обратятся за разрешением на работу в этой скандинавской стране. В 2022 году Швеция предоставила более 24 000 таких разрешений на работу.

В то же время, как заметим, в ноябре прошлого года Швеция заявила, что планирует предоставить Украине девятый пакет оборонной помощи на сумму 3 млрд шведских крон. Правительство этой страны предоставило Украине и гуманитарную помощь на зимний период в сумме 560 млн шведских крон.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Административный суд Берлина отменил запрет на флаги Украины 8 и 9 мая. В то же время вывешивание российских флагов на днях остается под запретом. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает "rbb". Отмечается, что суд удовлетворил жалобу украинской организации "Вече" и отменил запрет на размещение флагов Украины возле советских мемориалов в Трептове, Тиргартене и Шенхольцер-Хайде.

Напомним, "Комментарии" писали, — Кремль мог бы ввести свои войска на территорию Молдовы, если бы полномасштабное вторжение в Украину закончилось успехом для страны-агрессора. Как сообщает портал "Комментарии", об этом заявила президент Молдовы Майя Санду, пишет Financial Times.

 

 

 



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