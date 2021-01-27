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Главная Новости Общество работа и карьера Зарплата больше тысячи евро: в какой сфере платят больше всего в Украине
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Зарплата больше тысячи евро: в какой сфере платят больше всего в Украине

Меньше всего платят в гостинично-ресторанной сфере и туризме

сегодня, 15:25
Автор:

Любовь Блажко

Зарплату больше тысячи евро (34 тыс. грн) в Украине получают работники сферы недвижимости. Второе место по уровню заработной платы заняли работники сельского хозяйства (24,3 тыс. грн). Об этом свидетельствуют данные, размещенные на портале "Труд. Юа". 

Зарплата больше тысячи евро: в какой сфере платят больше всего в Украине

Зарплата в Украине. Фото: unsplash

Меньше всего уровень дохода у сотрудников гостинично-ресторанной сферы и туризма – чуть больше 15 тыс. грн. 

Уровень зарплат в Украине:

недвижимость – 34 447

сельское хозяйство – 24 342

строительство – 22 024

транспорт/автосервис – 20 858

производство – 18 694

жилищное коммунальное хозяйство – 18 616

другие рабочие профессии – 17 433

домашний персонал – 16 794

маркетологи/специалисты по PR – 16 082

туризм/гостиницы/рестораны – 15 058

Зарплата больше тысячи евро: в какой сфере платят больше всего в Украине - фото 2

Что касается 2020 года, то больше всего пострадали сферы, которые сильно зависят от локдауна. Также снизился уровень заработной платы в сферах организации питания и временного размещения. Но больше всего из-за карантина пострадала сфера авиационного транспорта – средняя зарплата за прошлый год снизилась на 40%. Стоит отметить, что ситуация изменится в позитивную сторону только когда снова откроют границы. 

Как сообщало издание "Комментарии", какую зарплату хотят получать украинцы. Был проведен социальный опрос, который показал, какая бы заработная плата удовлетворила потребности работающего украинца. Так, согласно данным, которые были получены в ноябре 2020 года, людям будет достаточно получать 20 328 гривен каждый месяц. Добавим, что это в 1,7 раза меньше, чем зафиксированный Госстатом средний уровень зарплаты. Опрос был проведен компанией Research&Branding Group. 


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Источник: https://ua.trud.com/salary/2.html
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Обусуждения

ТЕТЯНА

сегодня, 15:36

Может стоит узнать зарплату врачей в госсекторе? А как вам 5 -6 тыс на руки врачу с высшей категорией и 30 лет стаж? А то 15 тыс маленькая зарплата...

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