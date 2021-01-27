Зарплата больше тысячи евро: в какой сфере платят больше всего в Украине

Зарплату больше тысячи евро (34 тыс. грн) в Украине получают работники сферы недвижимости. Второе место по уровню заработной платы заняли работники сельского хозяйства (24,3 тыс. грн). Об этом свидетельствуют данные, размещенные на портале "Труд. Юа".

Зарплата в Украине. Фото: unsplash

Меньше всего уровень дохода у сотрудников гостинично-ресторанной сферы и туризма – чуть больше 15 тыс. грн.

Уровень зарплат в Украине:

• недвижимость – 34 447

• сельское хозяйство – 24 342

• строительство – 22 024

• транспорт/автосервис – 20 858

• производство – 18 694

• жилищное коммунальное хозяйство – 18 616

• другие рабочие профессии – 17 433

• домашний персонал – 16 794

• маркетологи/специалисты по PR – 16 082

• туризм/гостиницы/рестораны – 15 058





Что касается 2020 года, то больше всего пострадали сферы, которые сильно зависят от локдауна. Также снизился уровень заработной платы в сферах организации питания и временного размещения. Но больше всего из-за карантина пострадала сфера авиационного транспорта – средняя зарплата за прошлый год снизилась на 40%. Стоит отметить, что ситуация изменится в позитивную сторону только когда снова откроют границы.

Как сообщало издание "Комментарии", какую зарплату хотят получать украинцы. Был проведен социальный опрос, который показал, какая бы заработная плата удовлетворила потребности работающего украинца. Так, согласно данным, которые были получены в ноябре 2020 года, людям будет достаточно получать 20 328 гривен каждый месяц. Добавим, что это в 1,7 раза меньше, чем зафиксированный Госстатом средний уровень зарплаты. Опрос был проведен компанией Research&Branding Group.

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