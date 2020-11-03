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Главная Новости Общество работа и карьера Заробитчаны начали делать больше денежных переводов в Украину
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Заробитчаны начали делать больше денежных переводов в Украину

Согласно Нацбанку Украины, в сентябре этого года объем денежных переводов украинцев составил $1,1 млрд

сегодня, 14:19
Автор:

Диденко Светлана

Национальный банк Украины подвел итоги денежных переродов от украинцев работающих за границей за девять месяцев текущего года. 

Заробитчаны начали делать больше денежных переводов в Украину

Фото: zik.ua

Согласно данным Национального банка Украины, в сентябре этого года объем денежных переводов украинцев, которые официально трудоустроены заграницей, составил $1,1 млрд. А это на 5,6% превышает показатель сентября прошлого года, и на 12,5% сравнительно с февралем 2020-го.

За девять месяцев 2020 года частные денежные переводы в страну сократились на 2,5% из-за пандемии коронавируса. Тогда многим работникам пришлось покинуть свое место работы и вернутся в Украину. В цифрах этот показатель упал до отметки $8,48 млрд по сравнению с периодом с января по сентябрь 2019 года. 

По информации НБУ, за три квартала 2020 года через банковские счета от заробитчан в Украину поступило $3,39 млрд (40% общего количества переводов), через другие  каналы – $3,14 млрд (37,1%), через международные платежные системы – $1,94 млрд (22,9%).

Ранее денежные поступления от трудовых мигрантов в 2020-м году, с учетом пандемии COVID-19, выглядели следующим образом:

январь -  $973 млн;

февраль – $976 млн;

март – $939 млн; 

апрель – $794 млн; 

май – $805 млн;

июнь – $853 млн;

июль – $1,01 млрд;

август – $1,03 млрд.

Согласно статистике Нацбанка, в прошлом году работающие за границей украинцы перевели в Украину $12 млрд.

Ранее "Комментарии" сообщали какие риски работникам и работодателям несет новый Трудовой кодекс.



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Источник: Цензор.Нет
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