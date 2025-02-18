Выявлена самая масштабная схема переправки мужчин за границу

Масштабную попытку незаконной переправки лиц через границу разоблачили сотрудники ГБР вместе с СБУ. В результате спецоперации задержаны организаторы схемы, которые пытались переправить через государственную границу Украины целую сотню мужчин. После завершения досудебного расследования обвинительные акты были направлены в суд.

Схема переправки мужчин за границу. Фото: ГБР

Злоумышленники, среди которых был и милиционер, разработали целую сеть для переправки военнообязанных через границу. В июне 2024 года сотрудники ГБР остановили четыре микроавтобуса, в которых находились 47 человек. Остальные 53 человека не смогли достичь места сбора. Организатор, житель Одесской области, вместе со своими сообщниками, включая правоохранителя, вели активный набор через социальные сети среди тех, кто стремился незаконно покинуть страну.

По предварительным данным, дельцы получали от 4,5 до 18,5 тысячи долларов США с каждого человека, в зависимости от финансовых возможностей "клиентов". Для этого организовали специальные маршруты, обходя блокпосты, а сами участники вынуждены были пересекать границу пешком. По планам злоумышленников, их выгода из этой партии людей могла составить около миллиона долларов США.

В настоящее время фигурантам дела объявлено обвинение за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Согласно санкции этой статьи, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 9 лет.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что народный депутат "Слуги народа" Георгий Мазураш считает, что двумя главными причинами выезда украинцев за границу и невозвращения беженцев в Украину стали закрытые границы и принудительная мобилизация. По его словам, Украина находится в "рабовладельческой философии", поэтому не меняет ситуацию.