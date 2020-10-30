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Главная Новости Общество работа и карьера Вырос спрос на заробитчан: популярные страны и вакансии
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Вырос спрос на заробитчан: популярные страны и вакансии

Количество вакансий за рубежом за последний месяц выросло

сегодня, 16:45
Автор:

Таисия Ерохина

За последний месяц количество вакансий за границей, которые предлагаются украинцам, выросло на 21%. Об этом говорится в сообщении проекта Opendatabot, которым были проанализированы данные сайта Jooble.

Вырос спрос на заробитчан: популярные страны и вакансии

Так, число вакансий увеличилось с 7756 в конце сентября до 9384 на конец октября.

В топ-3 самых популярных стран попали Польша, Германия и Чехия.

В Польше украинцев чаще приглашают работать упаковщиками, каменщиками, кровельщиками, разнорабочими и водителями с открытыми международными категориями С / Е.

Тогда как в Германии ждут из Украины сиделок, медсестер со знанием немецкого языка на уровне В1, штукатуров, рабочих на производство и водителей.

В Чехии в топ вакансий включены строители, сантехники, разнорабочие на автозавод, каменщики по металлу и горничные.

Эксперты говорят, что такая активность осенью происходит ежегодно. Как отметила руководитель направления по работе с партнерами Jooble Елена Кирильевнина, в случае отсутствия пандемии коронавируса поток соискателей и количество открытых вакансий вероятно были бы  еще большими.

Ранее эксперты оценили рынок труда в Украине: какие профессии в тренде, а какие — оказались в зоне риска.


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