Вырос спрос на заробитчан: популярные страны и вакансии

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Таисия Ерохина
За последний месяц количество вакансий за границей, которые предлагаются украинцам, выросло на 21%. Об этом говорится в сообщении проекта Opendatabot, которым были проанализированы данные сайта Jooble.
Так, число вакансий увеличилось с 7756 в конце сентября до 9384 на конец октября.
В топ-3 самых популярных стран попали Польша, Германия и Чехия.
В Польше украинцев чаще приглашают работать упаковщиками, каменщиками, кровельщиками, разнорабочими и водителями с открытыми международными категориями С / Е.
Тогда как в Германии ждут из Украины сиделок, медсестер со знанием немецкого языка на уровне В1, штукатуров, рабочих на производство и водителей.
В Чехии в топ вакансий включены строители, сантехники, разнорабочие на автозавод, каменщики по металлу и горничные.
Эксперты говорят, что такая активность осенью происходит ежегодно. Как отметила руководитель направления по работе с партнерами Jooble Елена Кирильевнина, в случае отсутствия пандемии коронавируса поток соискателей и количество открытых вакансий вероятно были бы еще большими.
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