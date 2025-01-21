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ВСУ разбили укрепление и бронетехнику оккупантов: смотрите видео

Штурмовой батальон «СКАЛА» эффектно зачистил укрепление противника

сегодня, 14:52
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Амбарцумян Анна

На Покровском направлении украинские воины продемонстрировали слаженность и эффективность в противостоянии российской агрессии. При попытке наступления врага наши защитники не только остановили атаку, но и ликвидировали вражескую бронетехнику. Об этом сообщает ОСУВ "Хортица" в Telegram.

ВСУ разбили укрепление и бронетехнику оккупантов: смотрите видео

ВСУ разбили укрепление и бронетехнику оккупантов. Фото: скриншот

Украинские защитники пресекли очередную попытку российских войск прорвать оборону в Покровском направлении. Как сообщает ОСУВ "Хортица", вражеская атака была отбита благодаря скоординированным действиям штурмовиков батальона "СКАЛА" и украинской бронетехники.

Операция началась с действий украинского танка, мощно атаковавшего укрепление россиян, уничтожая их огневые точки. Успешная атака открыла путь для штурмовых групп, проведших зачистку территории. Оккупанты, пытавшиеся скрыться в окопах и полуразрушенных зданиях, были нейтрализованы.

"Танк "СКАЛЫ" разобрал позиции россиян, а после этого штурмовики эффектно зачистили останки окупантов, пытавшихся спрятаться в окопах и полуразрушенных домах. Наши ребята успешно выполнили задание и завели группу закрепления на позиции", – говорится в сообщении.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в своей книге "Моя война" бывший главнокомандующий, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный рассказал об особенностях неудачного контрнаступления ВСУ в 2023 году. По его словам, именно эта операция чуть не вызвала глубокий кризис в отношениях с партнерами. Залужный указывает, что на тот момент обеспечение армии было на уровне 50–60%, а инженерными средствами – на 10–15%.



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Источник: https://t.me/Khortytsky_wind/4278
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