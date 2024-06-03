Возможны "страшные провокации со смертями": что чревато для большого региона Украины

Сегодня, 3 июня, пропагандистские издания написали о том, что Киев якобы готовит "провокации" в Херсоне . Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин , реагируя на такую циничную информацию врага, предупредил жителей Херсона без острой необходимости не идти на улицы.

Жителей Херсона предупредили о возможных провокациях (фото из открытых источников)

"Россияне распространяют очередное ИПСО о том, что будто в Херсоне "планируется провокация по инсценировке гибели мирных жителей". Но именно российские оккупанты уже полтора года уничтожают Херсон, калечат и убивают херсонцев, бьют по гражданским объектам. Поэтому очевидно, что единственная угроза для горожан. — это российские военные. И именно от них сейчас можно ожидать страшных провокаций", — подчеркнул чиновник.

Он еще предостерегает херсонцев, что провокации со стороны РФ могут начаться в любой момент.

"Дорогие херсонцы, пожалуйста, в ближайшее время без острой необходимости не передвигайтесь по улицам. И обязательно реагируйте на сигналы воздушной тревоги. Берегите себя и своих родных!", — заключил Прокудин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что В Воздушных силах рассказали, чего им остро не хватает , чтобы противодействовать ударам РФ. Украине не хватает установок и боеприпасов для противодействия массированным воздушным ударам со стороны России, заявил спикер Воздушных сил ВСУ майор Илья Евлаш.

По его словам, Украина не является производителями этих установок, и в последнее время Россия значительно усилила свои комбинированные удары по нашей территории. Евлаш объяснил, что для противодействия атакам ВСУ вынуждены тратить многие зенитные ракеты. По его словам, мы постоянно маневрируем, но Украина имеет большую территорию и много объектов критической инфраструктуры, нуждающихся в постоянной защите.

