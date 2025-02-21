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Военный оказался мошенником: как он пытался обмануть женщину

В Донецкой области задержали военного, который требовал деньги, выдавая себя за сотрудника СБУ

сегодня, 18:02
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Амбарцумян Анна

В Донецкой области ГБР с помощью СБУ разоблачен еще один случай мошенничества, совершенный военнослужащим. Оказалось, что мужчина, который имел отношение к Вооруженным силам Украины, сумел обмануть женщину, выдавая себя работником Службы безопасности Украины. Он обещал помочь избежать административного наказания за нарушение ПДД, но цена "услуги" оказалась значительной — 4 тысячи долларов США.

Военный оказался мошенником: как он пытался обмануть женщину

Военный оказался мошенником. Фото: dbr.gov.ua

Злоумышленник, узнав о составленном протоколе на знакомую, сообщил ей, что за деньги он может повлиять на расследование и отмазать от ответственности. Предлагаемую им стоимость услуги объяснял высоким уровнем своих "договоренностей" со стражами порядка. Однако ситуация быстро вышла из-под контроля: вымогательство стало более агрессивным, и мужчина начал угрожать женщине, чтобы она согласилась на его условия.

19 февраля во время передачи денег военнослужащий был задержан работниками ГБР. Он получил 4,2 тысячи долларов США, после чего ему было поставлено в известность о подозрении по статье 369-2 УК Украины, предусматривающей наказание до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Харькове задержан мужчина, который пытался "устроить" кандидата на должность следователя Государственного бюро расследований за 20 тысяч долларов США. Он убеждал, что у него нужны связки, гарантировал победу в конкурсе и даже бронирование от мобилизации. Однако его афера завершилась задержанием с поличным.



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Источник: https://dbr.gov.ua/news/na-donechchini-dbr-zatrimalo-vijskovosluzhbovcya-yakij-vimagav-groshi-u-gromadyan-vidayuchi-sebe-za-pracivnika-sbu

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