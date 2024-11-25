Властям нужно перестать играть в войну: военный рассказал об угрожающей ситуации на фронте

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Ткачик Олеся
Российские захватчики продолжают наступление на Курахово и прорываются на Большую Новоселку, сообщил военный, аналитик проекта "Левиафин" Николай Мельник. Также, по его словам, враг пытается оцепить Часов Яр и создает плацдарм на западном берегу реке Оскол. Кроме того, Мельник сообщил, что на Курщине "войска отошли на заранее подготовленные позиции".
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Кроме того, по его словам, на Кураховском направлении Силы обороны с боем отходят из удавки между селом Дальнее и селом Успеновка. Мельник добавил, что отступление является контролируемым на сколько это возможно.
Между Курахово и Покровском противник на фронте 16 км проводит довольно успешные атаки.Цель проста заставить Силы обороны вводить резервы, которых и так мало, прорваться к Андреевке, взяв Кураховский укрепрайон в полуокружение, добавил Мельник.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что сейчас на восточном фронте остается сложной ситуация в районе Курахового, однако растет угроза и в другом направлении. В самом Курахово в последние дни ситуация усложнилась. Российские войска зашли на восточные окраины города и пытаются там закрепиться.
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