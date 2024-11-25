Российские захватчики продолжают наступление на Курахово и прорываются на Большую Новоселку, сообщил военный, аналитик проекта "Левиафин" Николай Мельник. Также, по его словам, враг пытается оцепить Часов Яр и создает плацдарм на западном берегу реке Оскол. Кроме того, Мельник сообщил, что на Курщине "войска отошли на заранее подготовленные позиции".

Война в Украине

"Самая угрожающая ситуация сейчас под Большой Новоселкой. За 4 дня противник продвинулся вглубь наших оборонительных позиций на 10км. Если он войдет в поселок, то все, что восточнее р. Восточные Ялы будут утрачены, ведь логистические пути пролегают именно через поселок. Пантоны ситуацию не разрешат", — считает военный.

Кроме того, по его словам, на Кураховском направлении Силы обороны с боем отходят из удавки между селом Дальнее и селом Успеновка. Мельник добавил, что отступление является контролируемым на сколько это возможно.

Между Курахово и Покровском противник на фронте 16 км проводит довольно успешные атаки.Цель проста заставить Силы обороны вводить резервы, которых и так мало, прорваться к Андреевке, взяв Кураховский укрепрайон в полуокружение, добавил Мельник.

"Россияне преуспевают из-за превосходства во всем. Нашим властям нужно перестать играть в войну и наконец перевести экономику на военные рельсы и провести нормальную мобилизацию. Ну и конечно всем сходить в церковь помолиться за смерть Путина", — отметил Мельник.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что сейчас на восточном фронте остается сложной ситуация в районе Курахового, однако растет угроза и в другом направлении. В самом Курахово в последние дни ситуация усложнилась. Российские войска зашли на восточные окраины города и пытаются там закрепиться.



