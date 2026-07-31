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Ваша рубашка может решить судьбу: как одежда помогает получить работу

Первое впечатление решает все: стиль может стать вашим козырем

31 июля 2026, 11:23
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Сергій Кречмаровський

В нашем мире, где конкуренция за рабочие места растет, даже мелочи могут стать решающими. И одна из них – ваша одежда. То, как вы выглядите, может помочь получить работу или, напротив, закрыть перед вами дверь.

Ваша рубашка может решить судьбу: как одежда помогает получить работу

Собеседование. Фото из открытых источников

Исследования показывают: более половины работодателей признают, что отказывали кандидатам из-за внешнего вида. Небрежно подобранная одежда, неряшливая прическа или слишком яркий макияж могут создать ощущение непрофессионализма. И наоборот – аккуратный, продуманный образ усиливает доверие и ассоциируется с компетентностью.

Пример: молодая выпускница из Лондона, мечтавшая о работе в модной компании, тщательно продумала свой образ для собеседования. Она выбрала белый ансамбль – легкую юбку и топ, чтобы показать, что соответствует культуре бренда. Это стало не только элементом стиля, но и способом продемонстрировать, что она "своя". И она получила работу.

Эксперты говорят: дело не только в красоте. Одежда формирует уверенность. Когда вы выглядите аккуратно и уместно, вы чувствуете себя увереннее, говорите убедительнее и производите лучшее впечатление. Это психологический эффект, работающий в вашу пользу.

Конечно, речь не о возвращении к строгим костюмам и галстукам. Современный тренд — "осознанная калибровка": комфорт сочетается с четкими силуэтами, структурированными жакетами или аккуратными рубашками. Это не о дорогих брендах, а о продуманности и внимании к деталям.

Итак, если вы готовитесь к собеседованию или важной встрече, помните: ваша одежда – это не просто ткань. Это сигнал работодателю, что вы серьезно относитесь к работе и готовы быть частью команды.

Напомним: портал "Комментарии" писал о советах дня от известных людей, которые изменят ваше настроение.




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