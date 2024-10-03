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ВАКС продлил меру пресечения экс-заместителю Министра энергетики

Чиновник Минэнерго и его три сообщника задержаны «на горячем» во время получения взятки

сегодня, 18:22
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Амбарцумян Анна

В начале октября 2024 года следователь судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и продлил на два месяца содержание под стражей бывшего заместителя Министра энергетики и его доверенное лицо. Об этом сообщает пресс-служба САП.

ВАКС продлил меру пресечения экс-заместителю Министра энергетики

Задержание НАБУ. Фото: САП

Их подозревают в получении неправомерной выгоды за предоставление разрешения на вывоз горнодобывающего оборудования из прифронтовой зоны.

Во время заседания суд учел аргументы стороны обвинения и оставил в силе альтернативные меры пресечения — залог в размере 25 миллионов гривен для экс-заместителя министра и 65 миллионов гривен для его доверенного лица.


Напомним, что еще 12 августа 2024 года суд частично удовлетворил ходатайство НАБУ и прокурора САП, применив к обвиняемым содержание под стражей с возможностью внесения залога.

Фактически речь шла об эвакуировании уникального оборудования из зоны боевых действий и его использовании на шахтах западного региона. По договоренности деньги должны были передаваться пятью частями по 100 тыс. дол. США на каждой встрече. Чиновник Минэнерго и его трое сообщников задержаны "на горячем" сразу после получения третьего транша, – говорится в сообщении.

Напомним, эксзамминистра энергетики и эксдиректор "Укругля" подозреваются в злоупотреблении служебным положением и нанесении государству ущерба на миллионы гривен. 24 сентября 2024 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) приняла решение о мере пресечения в отношении бывшего заместителя министра энергетики и эксдиректора государственного предприятия "Укруголь". Обоих подозревают в злоупотреблениях, которые, на фоне энергетического кризиса из-за агрессии РФ, нанесли многомиллионный ущерб одной из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины.



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Источник: https://t.me/sap_gov_ua/2504
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