ВАКС продлил меру пресечения экс-заместителю Министра энергетики

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Амбарцумян Анна
В начале октября 2024 года следователь судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и продлил на два месяца содержание под стражей бывшего заместителя Министра энергетики и его доверенное лицо. Об этом сообщает пресс-служба САП.
Задержание НАБУ. Фото: САП
Их подозревают в получении неправомерной выгоды за предоставление разрешения на вывоз горнодобывающего оборудования из прифронтовой зоны.
Во время заседания суд учел аргументы стороны обвинения и оставил в силе альтернативные меры пресечения — залог в размере 25 миллионов гривен для экс-заместителя министра и 65 миллионов гривен для его доверенного лица.
Напомним, что еще 12 августа 2024 года суд частично удовлетворил ходатайство НАБУ и прокурора САП, применив к обвиняемым содержание под стражей с возможностью внесения залога.
Напомним, эксзамминистра энергетики и эксдиректор "Укругля" подозреваются в злоупотреблении служебным положением и нанесении государству ущерба на миллионы гривен. 24 сентября 2024 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) приняла решение о мере пресечения в отношении бывшего заместителя министра энергетики и эксдиректора государственного предприятия "Укруголь". Обоих подозревают в злоупотреблениях, которые, на фоне энергетического кризиса из-за агрессии РФ, нанесли многомиллионный ущерб одной из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины.
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