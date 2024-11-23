В Закарпатье сошел с рельсов электропоезд: подробности аварии

На железнодорожном участке Сянки – Мукачево, что в Закарпатской области, произошел инцидент, осложнивший передвижение поездов. Из-за падения камней с горных склонов электропоезд остановился, поскольку две его колесные пары сошли с рельсов. Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Обвал камней на перегоне Сянки - Мукачево: изменено движение поездов

"Изменения в движении поездов на участке Сянки — Мукачево на Закарпатье. Из-за падения камней с горы электропоезд заблокирован на перегоне. Предварительно две колесные пары сошли с рельсов", — говорится в сообщении Укрзализныци.

К счастью, авария обошлась без пострадавших, ведь скорость движения электропоезда была значительно ниже разрешенного предела. Пассажиров, оказавшихся в зоне остановки, доставляют в пункты назначения специально организованными автобусами.

Во избежание сбоев в расписании другие поезда, в том числе №59 сообщением Киев – Чоп, перенаправляются в обход аварийного участка.

На месте уже работают ремонтные бригады, которые расчищают железнодорожное полотно и восстанавливают колею. В "Укрзализныце" подчеркнули, что первоочередной задачей является скорейшее разблокирование участка и возвращение движения в обычный график.

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