В Закарпатье сошел с рельсов электропоезд: подробности аварии

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Черновалова Кристина
На железнодорожном участке Сянки – Мукачево, что в Закарпатской области, произошел инцидент, осложнивший передвижение поездов. Из-за падения камней с горных склонов электропоезд остановился, поскольку две его колесные пары сошли с рельсов. Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".
Обвал камней на перегоне Сянки - Мукачево: изменено движение поездов
К счастью, авария обошлась без пострадавших, ведь скорость движения электропоезда была значительно ниже разрешенного предела. Пассажиров, оказавшихся в зоне остановки, доставляют в пункты назначения специально организованными автобусами.
Во избежание сбоев в расписании другие поезда, в том числе №59 сообщением Киев – Чоп, перенаправляются в обход аварийного участка.
На месте уже работают ремонтные бригады, которые расчищают железнодорожное полотно и восстанавливают колею. В "Укрзализныце" подчеркнули, что первоочередной задачей является скорейшее разблокирование участка и возвращение движения в обычный график.
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