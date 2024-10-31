logo

BTC/USD

72307.14

ETH/USD

2630.97

LTC/USD

71.23

USD/UAH

41.55

EUR/UAH

45.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество работа и карьера В Украине планируют завершить телемарафон "Единые новости": когда ждать закрытия
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине планируют завершить телемарафон "Единые новости": когда ждать закрытия

Еврокомиссия рекомендует пересмотреть эффективность телемарафона "Единые новости" в Украине

сегодня, 11:39
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Черновалова Кристина

Министерство культуры Украины подтвердило, что телевизионный марафон "Единые новости" будет продолжать свою работу до конца военного положения. Об этом сообщил министр культуры Николай Точицкий.

В Украине планируют завершить телемарафон "Единые новости": когда ждать закрытия

Марафон новостей не остановят: государство гарантирует поддержку до завершения войны

Еврокомиссия со своей стороны посоветовала Украине пересмотреть необходимость дальнейшей поддержки марафона. В отчете Еврокомиссии говорится, что правительство в 2023 году направило на телемарафон значительные средства и теперь стоит оценить, остается ли это самым эффективным инструментом для свободного обмена мнениями в Украине.

Запущенный в начале войны марафон "Единые новости" стал важным каналом для быстрого информирования украинцев о событиях в стране и за ее пределами. Однако после завершения военного положения планируется прекратить его государственную поддержку, чтобы сосредоточиться на развитии устойчивых медиапроектов, которые могут работать в мирное время.

Мы уже начали путь изменений: шаг за шагом обеспечиваем доступ каждого гражданина к публичной информации и активно привлекаем ресурсы международных партнеров, чтобы поддержать восстановление украинских медиа. Рекомендации Еврокомиссии по марафону "Единые новости" также взяты во внимание. Государство планирует прекратить поддержку марафона после завершения военного положения, сосредоточившись на постоянном развитии медиаинфраструктуры. Ведь наша цель — создать простор для правды и свободы слова, и эта работа продолжается каждый день" , — подчеркнул Николай Точицкий.

Читайте также на портале "Комментарии" — Телемарафон, который работает с начала полномасштабного вторжения, не нравится не только части украинцев, но и европейским экспертам. Эффективность эфира "Единых новостей" оценила Еврокомиссия и анализ предоставила в отчете, сообщает портал "Комментарии".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mcsc.gov.ua/news/yevrokomisiya-pozytyvno-oczinyuye-reformy-ukrayiny-u-sferi-media/
Теги:

Новости

Все новости