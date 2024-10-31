В Украине планируют завершить телемарафон "Единые новости": когда ждать закрытия

Министерство культуры Украины подтвердило, что телевизионный марафон "Единые новости" будет продолжать свою работу до конца военного положения. Об этом сообщил министр культуры Николай Точицкий.

Марафон новостей не остановят: государство гарантирует поддержку до завершения войны

Еврокомиссия со своей стороны посоветовала Украине пересмотреть необходимость дальнейшей поддержки марафона. В отчете Еврокомиссии говорится, что правительство в 2023 году направило на телемарафон значительные средства и теперь стоит оценить, остается ли это самым эффективным инструментом для свободного обмена мнениями в Украине.

Запущенный в начале войны марафон "Единые новости" стал важным каналом для быстрого информирования украинцев о событиях в стране и за ее пределами. Однако после завершения военного положения планируется прекратить его государственную поддержку, чтобы сосредоточиться на развитии устойчивых медиапроектов, которые могут работать в мирное время.

Мы уже начали путь изменений: шаг за шагом обеспечиваем доступ каждого гражданина к публичной информации и активно привлекаем ресурсы международных партнеров, чтобы поддержать восстановление украинских медиа. Рекомендации Еврокомиссии по марафону "Единые новости" также взяты во внимание. Государство планирует прекратить поддержку марафона после завершения военного положения, сосредоточившись на постоянном развитии медиаинфраструктуры. Ведь наша цель — создать простор для правды и свободы слова, и эта работа продолжается каждый день" , — подчеркнул Николай Точицкий.

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