В Украине могут ввести четырехдневную рабочую неделю: как это будет работать

В Украине рассматривается возможность экспериментального внедрения четырехдневной рабочей недели. Речь идет не об обязательном изменении для всех, а о добровольном формате, который может быть реализован с согласия между работником и работодателем.

В Украине могут ввести четырехдневную рабочую неделю

Комментировавший эту инициативу народный депутат Даниил Гетманцев заявляет: даже во время войны следует разрешить трудовым коллективам самостоятельно определять наиболее удобный режим работы. Обязательное использование в условиях военного времени не рассматривается, однако идея четырехдневной недели может быть поддержана как эксперимент.



Он отмечает, что такие решения должны приниматься на уровне предприятий в зависимости от специфики работы, объема погрузки и согласия обеих сторон. Формат может включать как сокращение рабочей недели до четырех дней при сохранении 40-часового графика, так и другие варианты, согласованные в коллективе.



Подобные инициативы уже активно внедряются в Европе. В Польше, например, стартует пилотная программа с четырехдневной неделей без понижения зарплаты. В Германии с февраля 2024 года около 50 компаний принимают участие в эксперименте с укороченным графиком. А в Великобритании более 200 компаний уже перешли на новый режим на постоянной основе. Опыт этих стран показывает, что такой формат может оказывать положительное влияние на производительность труда и психологическое состояние работников.



Таким образом, в Украине могут ввести новый подход к организации труда, отвечающий как современным европейским практикам, так и текущим вызовам страны.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Европейский Союз принял решение о повышении импортных квот для отдельных категорий украинской сельскохозяйственной продукции, чтобы поддержать украинский агросектор на фоне продолжающейся войны. Об этом сообщил чиновник ЕС после завершения переговоров в Брюсселе.