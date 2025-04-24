В США не рассчитывают на прекращение огня: СМИ узнали, на что согласилась Украина в Лондоне

Представители США сообщили, что переговоры по Украине были продуктивными, но остаются существенные разногласия. Присутствовавший на встречах спецпредставитель Трампа по вопросам Украины Кейт Келлог сказал, что считает этот раунд переговоров "откровенным, положительным и продуктивным".

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

"Через несколько часов после того, как специальный представитель президента Дональда Трампа по Украине встретился с украинцами и европейцами в Лондоне, чтобы продвигать усилия США по прекращению войны в Украине, официальные лица США признали, что остаются значительные разногласия относительно предложенных США рамок и временных рамок для прекращения конфликта", — пишет издание CNN .

Однако, по словам другого высокопоставленного чиновника США, отмечает СМИ, после встречи с Украиной остался широкий спектр разногласий. Среди таких вопросов — стоит ли на первом месте соглашение о прекращении огня по широким рамкам администрации Трампа.

Однако официальные лица США не рассчитывают на возможность прекращения огня даже несмотря на то, что они настаивают на том, чтобы Россия и Украина согласились на рамки, которые они выложили на стол.

Европейские чиновники, как пишет издание, настаивают, что в Лондоне был достигнут прогресс в том, чтобы заставить украинцев рассмотреть вопрос об отказе от территории, но опасаются, что это не оправдает ожиданий Трампа.

"Нам удалось убедить украинцев убедить себя занять более дружественную в администрации США позицию", — сказал европейский чиновник после дискуссий в среду.

Но украинцы хотят прекращения огня, прежде чем вступать в мучительные дискуссии об уступках, а Трамп, похоже, отказывается от идеи прекращения огня и настаивает на окончательном мирном соглашении, сказал чиновник.

Напомним, что Владимир Зеленский, как писал портал "Комментарии", прокомментировал массированную атаку России.



