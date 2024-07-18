В одной из стран ЕС украинские абитуриенты могут получить стипендию

Литва внесла значительные изменения в свою образовательную политику, чтобы помочь украинским студентам учиться на равных условиях с местными. Теперь украинцы, окончившие школы в Литве, могут поступать в университеты без экзамена по литовскому языку.

Литва помогает украинским студентам получить образование

Министерство образования Украины и Литвы договорились об этих изменениях, чтобы обеспечить большую поддержку украинским студентам за границей. По словам Министра образования Украины Оксена Лисового, это важный шаг в поддержке образовательного будущего молодежи.

"Русские обстрелы продолжаются, а наши люди вынужденно ищут убежища за границей. Мы просим международных партнеров сохранить все нынешние программы поддержки как для тех украинских учеников и студентов, которые уже находятся в Литве, так и для возможных вновь прибывших в будущем", — отметил министр образования. и науки Украины Оксен Лесной .

Детали поддержки

Для студентов, уже учащихся в Литве: условия обучения и поддержки останутся неизменными до завершения обучения.

Для выпускников литовских школ: возможность поступления в вузы на равных условиях с литовцами, без экзамена по литовскому языку.

Для учащихся, не обучающихся в литовской системе образования: специальные стипендии для поступления в литовские вузы.

Госсекретарь литовского министерства образования Юлиус Лукошиус отметил важность этих изменений для интеграции украинских студентов

"Эти мероприятия помогают украинским студентам не только учиться, но и легче адаптироваться к литовскому обществу."

В настоящее время в Литве обучается около 1000 украинских студентов, и это количество может увеличиться благодаря новым условиям. В 2023 году Литва уже выделила 4.6 млн. евро в поддержку украинских студентов, и планирует продолжить финансирование в последующие годы.