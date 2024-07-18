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В одной из стран ЕС украинские абитуриенты могут получить стипендию

Бесплатное обучение и стипендии: Литва помогает украинским студентам получить образование

сегодня, 12:01
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Черновалова Кристина

Литва внесла значительные изменения в свою образовательную политику, чтобы помочь украинским студентам учиться на равных условиях с местными. Теперь украинцы, окончившие школы в Литве, могут поступать в университеты без экзамена по литовскому языку.

В одной из стран ЕС украинские абитуриенты могут получить стипендию

Литва помогает украинским студентам получить образование

Министерство образования Украины и Литвы договорились об этих изменениях, чтобы обеспечить большую поддержку украинским студентам за границей. По словам Министра образования Украины Оксена Лисового, это важный шаг в поддержке образовательного будущего молодежи.

"Русские обстрелы продолжаются, а наши люди вынужденно ищут убежища за границей. Мы просим международных партнеров сохранить все нынешние программы поддержки как для тех украинских учеников и студентов, которые уже находятся в Литве, так и для возможных вновь прибывших в будущем", — отметил министр образования. и науки Украины Оксен Лесной .

Детали поддержки

  • Для студентов, уже учащихся в Литве: условия обучения и поддержки останутся неизменными до завершения обучения.

  • Для выпускников литовских школ: возможность поступления в вузы на равных условиях с литовцами, без экзамена по литовскому языку.

  • Для учащихся, не обучающихся в литовской системе образования: специальные стипендии для поступления в литовские вузы.

Госсекретарь литовского министерства образования Юлиус Лукошиус отметил важность этих изменений для интеграции украинских студентов

"Эти мероприятия помогают украинским студентам не только учиться, но и легче адаптироваться к литовскому обществу."

В настоящее время в Литве обучается около 1000 украинских студентов, и это количество может увеличиться благодаря новым условиям. В 2023 году Литва уже выделила 4.6 млн. евро в поддержку украинских студентов, и планирует продолжить финансирование в последующие годы.



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Источник: https://mon.gov.ua/news/lytva-prodovzhuie-pidtrymku-ukrainskykh-studentiv
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