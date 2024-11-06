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В Кабмине сообщили, как увеличить размер пенсии

Увеличение пенсии путем отсрочки выплат для тех, кто продолжает работать после достижения пенсионного возраста

сегодня, 15:07
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Амбарцумян Анна

Продолжение работы по достижении пенсионного возраста может существенно увеличить размер вашей пенсии. Если вы решили не выходить на пенсию сразу, а работать еще несколько лет, ваши выплаты возрастут. Для этого нужно подать заявление в Пенсионный фонд, и в зависимости от количества лет, которые вы работаете по достижении 60 лет, пенсия может увеличиться на значительную сумму.

В Кабмине сообщили, как увеличить размер пенсии

Пенсия. Фото из открытых источников

Как работает отсроченная пенсия

Если вы достигли пенсионного возраста, но продолжаете работать, ваш основной размер пенсии увеличивается. Согласно правилам, пенсия по возрасту "с отсрочкой" рассчитывается следующим образом:

  • До 60 месяцев отсрочки: каждый полнолуние страхового стажа увеличивает пенсию на 0,5% от основной суммы.

  • Более 60 месяцев отсрочки: каждый дополнительный месяц увеличивает выплату на 0,75%.

Пример увеличения пенсии:

  • 1 год (12 месяцев): 6% к основной сумме пенсии (0,5% × 12).

  • 2 года (24 месяца): 12% (0,5% × 24).

  • 6 лет (72 месяца): 54% (0,75% × 72).

Как подать заявку на увеличенную пенсию

Для того чтобы получить пенсию с отсрочкой, необходимо подать заявление в Пенсионный фонд Украины. Обычно выплаты начисляются с первого числа месяца, в котором была подана заявка.

Отметим, что цифровые технологии все больше упрощают доступ к государственным услугам, и оформление пенсии – не исключение. Благодаря сервису Действие. Подпись будущие пенсионеры могут подать заявление на назначение выплат без необходимости посещать учреждения. Все можно сделать онлайн, не выходя из дома. Как именно это сделать – подробнее по ссылке.



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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/yak-zbilshytsia-rozmir-vyplat-pry-vykhodi-na-pensiiu-piznishe-60-rokiv
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