В Кабмине объяснили, почему учителям могут не повысить зарплаты

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Владимир Лавский
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ожидаемое повышение заработной платы педагогическим работникам с первого января 2021 года может не состоятся. Об этом сообщает издание "Газета по-украински".
Основная причина состоит в том, что государственная казна во время коронакризиса недополучила денег. Слова премьера подтверждает и Глава счетного совета Валерий Пацкан.
Напомним, со первого января зарплата школьных учителей должна была вырасти до размера трех прожиточных минимумов, что составляет около 7 тысяч гривен.
Кроме того, как сообщали "Комментарии", было предусмотрено восстановление программ поддержки "Новая украинская школа". На это выделят 1,4 миллиарда гривен. Расходы на высшее образование предлагаются на уровне 49,2 миллиарда.
К слову, в проект госбюджета на финансирование сферы образования предполагается 173,8 миллиарда гривен.
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