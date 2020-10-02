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Главная Новости Общество работа и карьера В Кабмине объяснили, почему учителям могут не повысить зарплаты
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В Кабмине объяснили, почему учителям могут не повысить зарплаты

Как отмечает премьер-министр, основная проблема - отсутствие неинфляционных источников финансирования

сегодня, 16:29
Автор:

Владимир Лавский

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ожидаемое повышение заработной платы педагогическим работникам с первого января 2021 года может не состоятся. Об этом сообщает издание "Газета по-украински".

В Кабмине объяснили, почему учителям могут не повысить зарплаты

Основная причина состоит в том, что государственная казна во время коронакризиса недополучила денег. Слова премьера подтверждает и Глава счетного совета Валерий Пацкан.

"В этом году бюджет Украины недополучил более 18 миллиардов гривен. Из которых более миллиарда — от физических лиц. Поэтому сейчас очень сложно наполнить бюджет, чтобы повысить зарплаты всем", — сообщил Пацкан. 

Напомним, со первого января зарплата школьных учителей должна была вырасти до размера трех прожиточных минимумов, что составляет около 7 тысяч гривен. 

Кроме того, как сообщали "Комментарии", было предусмотрено восстановление программ поддержки "Новая украинская школа". На это выделят 1,4 миллиарда гривен. Расходы на высшее образование предлагаются на уровне 49,2 миллиарда.

К слову, в проект госбюджета на финансирование сферы образования предполагается 173,8 миллиарда гривен.



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