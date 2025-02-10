В ГУР заявили, что Украине не стоит ждать скорого завершения войны: почему прогноз такой неутешительный

Во время выпуска Дайджеста Блауша он подчеркнул, что не стоит ожидать скорого окончания боевых действий.

"Ждать не стоит. Следует над этим упорно работать. И такая работа ведется", — отметил представитель ГУР.

По его словам, для завершения войны работают украинское политическое и военное руководство, дипломаты, гражданское общество, а также западные партнеры.

Кроме того, Юсов обратил внимание на то, что в ближайшее время состоятся важные международные события, в частности Мюнхенская конференция безопасности, которая, по его словам, может принести Украине позитивные новости.

"Тот, кто помогал и продолжает помогать, правильно делает. Тот, кто поддерживает украинские силы безопасности и обороны, помогает, донатит. Кто не может донатить, поддерживает другим способом. Собственно, расслабляться не стоит. Мы не можем позволить себе сесть у телевизора и ждать хороших новостей. Хорошие новости нужно делать", — подытожил.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российские кафиры готовят провокацию против Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Украинцев предупредили о возможном распространении фейков. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны в Telegram.

Разведка сообщила, что ей стало известно о подготовке провокации против Координационного штаба по обращению с военнопленными, в рамках которой будут распространены сфальсифицированные документы. По информации ГУР Минобороны, поддельные материалы не соответствуют стандартам документооборота, содержат фамилии должностных лиц, не имеющих отношения к Коордштабу, и вымышленные названия якобы региональных подразделений.

