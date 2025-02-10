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В ГУР заявили, что Украине не стоит ждать скорого завершения войны: почему прогноз такой неутешительный

Андрей Юсов прокомментировал перспективы завершения войны в Украине.

сегодня, 20:10
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Лиля Воробьева

Спикер Главного управления разведки Андрей Юсов высказался по поводу перспектив завершения войны в Украине в ближайшее время.

В ГУР заявили, что Украине не стоит ждать скорого завершения войны: почему прогноз такой неутешительный

Андрей Юсов (фото из открытых источников)

Во время выпуска Дайджеста Блауша он подчеркнул, что не стоит ожидать скорого окончания боевых действий.

"Ждать не стоит. Следует над этим упорно работать. И такая работа ведется", — отметил представитель ГУР.

По его словам, для завершения войны работают украинское политическое и военное руководство, дипломаты, гражданское общество, а также западные партнеры.

Кроме того, Юсов обратил внимание на то, что в ближайшее время состоятся важные международные события, в частности Мюнхенская конференция безопасности, которая, по его словам, может принести Украине позитивные новости.

"Тот, кто помогал и продолжает помогать, правильно делает. Тот, кто поддерживает украинские силы безопасности и обороны, помогает, донатит. Кто не может донатить, поддерживает другим способом. Собственно, расслабляться не стоит. Мы не можем позволить себе сесть у телевизора и ждать хороших новостей. Хорошие новости нужно делать", — подытожил.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российские кафиры готовят провокацию против Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Украинцев предупредили о возможном распространении фейков. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны в Telegram.

Разведка сообщила, что ей стало известно о подготовке провокации против Координационного штаба по обращению с военнопленными, в рамках которой будут распространены сфальсифицированные документы. По информации ГУР Минобороны, поддельные материалы не соответствуют стандартам документооборота, содержат фамилии должностных лиц, не имеющих отношения к Коордштабу, и вымышленные названия якобы региональных подразделений.



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