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Украинский военный стал командиром российских ракетных комплексов

Служил Украине, а затем присягнул России

сегодня, 15:07 comments1244
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Амбарцумян Анна

Бывший украинский офицер, после оккупации Крыма перешедший на сторону врага, получил 15 лет лишения свободы. Он не только остался в Крыму, но и сделал карьеру в российской армии, командуя ракетным комплексом С-400. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Украинский военный стал командиром российских ракетных комплексов

Фото: dbr.gov.ua

Он когда-то служил в Вооруженных силах Украины, но после аннексии Крыма в 2014 году изменил присяге. Вместо того чтобы прибыть в новое место дислокации в Виннице, он остался на оккупированном полуострове и перешел на службу в российскую армию.

Бывший заместитель командира батареи зенитно-ракетного дивизиона заключил контракт с вооруженными силами РФ и стал частью системы российской ПВО в Крыму. Он активно участвовал в создании пропагандистских материалов, оправдывал оккупацию и работал над укреплением российской обороны на полуострове.

За годы службы у врага он сделал карьеру – сейчас командир батареи зенитно-ракетного комплекса С-400. Именно эти системы оккупанты используют для атак на украинскую территорию и противовоздушной обороны Крыма.

Впрочем, украинские правоохранители не забыли предателя. Винницкий городской суд признал его виновным в государственной измене и дезертирстве. Суд назначил ему 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что украинские и молдавские правоохранители совместно с Европолом провели масштабную спецоперацию под кодовым названием "Мстители". Она стала результатом длительного международного сотрудничества по разоблачению наемников, участвовавших в войне против Украины. В ходе следственных действий силовики совершили более 50 обысков, что привело к задержанию трех боевиков, воевавших в составе российских частных военных компаний.



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Источник: https://dbr.gov.ua/news/za-materialami-dbr-na-15-rokiv-zasudzheno-zradnika-yakij-sluzhit-v-krimu-komandirom-rosijskogo-raketnogo-kompleksu-s-400
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