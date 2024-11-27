Украинка установила абсолютный мировой рекорд: 82 метра под воду без ласт

Украинская фридайверка Екатерина Садурская снова попала в историю спорта, установив абсолютный мировой рекорд в погружении без ласт. На международных соревнованиях, которые проходят на острове Доминика, она нырнула на 82 метра, побив свой предыдущий рекорд.

Украинка установила мировой рекорд: 82 метра без лас

Екатерина стала первой женщиной в мире, которой удалось достичь такой глубины в дисциплине CNF (погружение без ласт). Ранее, в октябре, на чемпионате мира в Калимате она установила рекорд на уровне 80 метров. В этот раз украинка смогла улучшить свой результат еще на 2 метра.

Соревнования на Доминике, проходящие под эгидой AIDA, стартовали 25 ноября. Это живописное место с тропическими лесами и горными пейзажами, идеально подходит для подводных рекордов. Однако в этот раз природа решила попробовать спортсменов.

Первый день соревнований для Екатерины был непростым. Перед ее погружением начался сильный ливень с ветром, что значительно усложнило подготовку. Из-за непогоды она решила остановить почки на глубине 30 метров.

"Было очень сложно настроиться из-за дождя и ветра. Во фридайвинге правильный вдох перед стартом – это ключ к успеху, и из-за погоды мне не удалось сделать его идеально. Поэтому я решила не рисковать," – рассказала Екатерина.

Второй день соревнований стал переломным. Несмотря на пасмурное небо, перед попыткой Екатерины погода улучшилась, что дало шанс украинцы реализовать свои планы. Она успешно нырнула на 82 метра, установив новый абсолютный рекорд по дисциплине CNF.

"Этот рекорд я посвящаю Украине, нашим защитникам и всем, кто поддерживает нашу страну в это сложное время", – сказала Екатерина после своего достижения.

Это уже шестой мировой рекорд спортсменки. За 2024 год она смогла улучшить свои результаты во фридайвинге на 7 метров, что стало настоящим прорывом для спорта.

Среди женщин ее ближайшей конкуренткой остается Мирелла Кардашевич из Хорватии, достигавшая глубины 75 метров.