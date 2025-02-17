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Украине ни при каких условиях нельзя подписывать мирные договоренности с РФ: эксперт назвал причину

Эксперт считает, что сегодня Россия не заинтересована в мирном решении войны, даже если сохраняются ее захваченные украинские территории.

17 февраля 2025, 13:25
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Клименко Елена

Подписание мирного соглашения по условиям России практически означает признание поражения Украины. Такое мнение высказал военный аналитик Евгений Дикий в эфире "Radio NV".

Украине ни при каких условиях нельзя подписывать мирные договоренности с РФ: эксперт назвал причину

Фото: из открытых источников

"Я категорически против этого. Единственный путь, как сегодня можно остановить войну, — это наша капитуляция. Формально это может называться прекращением огня или замораживанием конфликта, но на самом деле это будет капитуляция", — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что сегодня Россия не заинтересована в мирном решении войны, даже если сохраняются ее захваченные украинские территории.

"России нужна пауза в горячей фазе конфликта, чтобы снова нанести нам удар в будущем. Они готовы к такому, а для нас это будет смертельно опасно. Поэтому я против капитуляции. Это отсроченный смертный приговор для нашей страны", — сказал Дикий.

Эксперт отметил, что хотя ситуация для Украины сложная, она не проигрывает войну, в отличие от приближающейся к этой перспективе России.

"Трамп предлагает Путину спасательный круг. Если бы это не было так, его бы отправили с предложениями, как это было несколько месяцев назад, когда он только стал президентом, и они считали, что победят. Но сейчас, когда они не отправляют Трампа, а наоборот передают ему сигналы и переговорщиков, мы должны сделать правильный вывод." объяснил Дикий.

Напомним, как писали "Комментарии", глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник кремлевского диктатора Юрий Ушаков по поручению Путина вылетели в Эр-Рияд на переговоры с представителями США. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.



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