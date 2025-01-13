Украинцы в долгах: какие сферы лидируют в списке задолженностей

Украинский Единый реестр должников в 2024 году пополнился рекордными 712 тысячами новых записей. Самыми распространенными причинами стали штрафы за нарушение ПДД и административные взыскания. В целом, с начала полномасштабной войны количество долгов в реестре возросло почти на 2 миллиона, а сейчас их общее количество превышает 8,8 миллиона. Об этом сообщает Опендатабот.

Деньги. Фото из открытых источников

По данным Единого реестра должников (ЕРБ), с мая 2024 украинцы накопили более 360 тысяч новых долгов. В общем итоге, только за 2024 год реестр пополнился на 712 453 новых записей, демонстрируя тенденцию к росту. Наиболее частыми причинами долгов стали:

Штрафы за нарушение ПДД — 1,8 миллиона записей (21% от общего количества).

Взыскание за административные правонарушения – 1,7 миллиона (20%).

Выплаты в пользу государственного бюджета – 1,6 миллиона (18,5%).

Задолженности за коммунальные услуги – 727 тысяч записей (8%).

Отдельно выделяются почти 1,9 миллиона долгов, которые не удалось отнести ни к одной из основных категорий.

Также, за год на 24% увеличилось количество взысканий имущества по исполнительным документам, достигнув 15,6 тысяч, а конфискаций по уголовным делам, кроме коррупционных, увеличилось на 17%, до 11,8 тысяч случаев.

В целом долговая динамика свидетельствует о росте экономической нагрузки на украинцев и повышении количества правонарушений, приводящих к финансовым обязательствам.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Елена Хотенко — и.о. о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Сумской области – задекларировала имущество и деньги, происхождение которых не вкладывается в голову. Ей удалось получить квартиру в Киеве по цене одного квадратного метра, а также заимствовать почти три миллиона гривен у собственного 12-летнего сына.