Украинцы уже жалуются на "тысячу от Зеленского": что не так с инициативой президента

Украинцы начали получать деньги по программе "Зимняя еПоддержка", однако с оплатой товаров возникла проблема. Рассчитаться полученными средствами невозможно – банк отклоняет транзакцию. Что не так с "тысячей от Зеленского" сообщает портал "Комментарии".

Фото портал "Комментарии"

О проблемах с оплатой сообщил журналист Денис Гороховский на своей странице в Facebook. Он пытался потратить "тысячу от Зеленского" на книги. Однако что-то пошло не так.

Проблемы возникают у граждан при покупке лекарств или других медицинских товаров.

Отметим, что наличная выплата тысяч гривен не предусмотрена. Однако украинцы нашли способ как вывести виртуальную тысячу наличными.

У клиентов Vodafone есть вариант, как перевести деньги с мобильного счета на карту. Можно воспользоваться специализированным платежным сервисом EasyPay. Однако с этой услугой придется проститься.

CEO платежного сервиса EasyPay Алексей Авраменко отметил, что украинцы воспользовались возможностью перевести в наличную форму тысячу от Зеленского.

Он сообщил, что были вынуждены отключить функцию возврата денег для абонентов Vodafone и Life.

"Поскольку есть "особо умные" украинцы, которые решили таким образом осквернить идею 1000 грн "Зимней еПоддержки" сервис не будет работать для всех, из-за не целевого использования государственной помощи", — написал он на своей странице в Facebook.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что "Укрпочта" будет выплачивать денежную помощь по программе "Зимняя есть Поддержка". Кто первым получит "тысячу от Зеленского" и как ее можно потратить, читайте подробнее здесь.