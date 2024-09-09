Украинцы могут получить новую профессию – что изменится

Национальное агентство квалификаций одобрило профессиональный стандарт "Оператор по поиску взрывоопасных предметов (деминер)". Его разработку инициировало Министерство экономики Украины, а ООО "Шериф-Разминирование" в тесном сотрудничестве со специалистами Министерства подготовило текст стандарта с учетом предложений ключевых стейкхолдеров сектора. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Минэкономики.

"До сих пор у нас не было профессионального стандарта деминер. Фактически операторы вынуждены были самостоятельно готовить специалистов для гуманитарного разминирования по собственным разработанным программам. Наличие же профессионального стандарта, отвечающего международным требованиям (IMAS – International Mine Action Standards), создает единые правила для всех и существенно расширяет возможности для обучения деминеров. Это позволит привлечь к гуманитарному разминированию ветеранов, которые после обучения смогут работать как у украинских операторов противоминной деятельности, так и международных", – сказал заместитель Министра экономики Украины Игорь Безкаравайный.

После утверждения стандарта будет проведен ряд мер по введению в правовое поле новой профессии: присвоение кода, упорядочение оплаты труда. А также на базе профессионального стандарта будет разработан соответствующий образовательный стандарт. Это позволит после получения аккредитации от МОН выпускать дипломированных деминеров наравне с другими профессиями.

Утвержденный профессиональный стандарт, отвечающий требованиям IMAS, позволит специалистам, имеющим международный сертификат, подтвердить свою квалификацию в Украине. Это также означает, что украинские деминеры, которые пройдут обучение по новому стандарту, также смогут работать в международных компаниях без необходимости начинать обучение с самого начала.

Также отмечается, что люди с инвалидностью, включая тех, кто имеет ампутации, могут работать на должности деминера в нетехническом обследовании территории с помощью дронов и другой техники.