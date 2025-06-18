Украинцы должны знать правду: у народных депутатов лопается терпение

В условиях полномасштабной войны наличие фортификаций в приграничных и прифронтовых областях Украины чрезвычайно важно. Однако военные отмечают, что с фортификациями в Сумской области не все хорошо. Народная депутат Украины Марьяна Безуглая заявляла об "идеальном схематозе высшего генералитета" и критиковала уровень подготовки к обороне в Сумской области. Вопрос относительно оборонных рубежей задают и другие народные депутаты.

Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

Народный депутат Украины Александр Качура рассказал, что во время выступления в Верховной Раде публично обратился к новоназначенному Генеральному прокурору с официальным требованием. Требует приступить к расследованию фактов хищения бюджетных средств местными чиновниками и подрядчиками, вероятными мошенниками, выделенными на строительство фортификационных сооружений в Сумской области.

"Граждане имеют право знать правду! А те, кто наживался на безопасности и жизнях жителей нашего региона в условиях войны, — должны понести ответственность по закону! Искренне желаю новому Генпрокурору успеха! От его действий многое будет зависеть в достижении справедливости в Украине", — заявил он.

Также нардеп подчеркнул, что ожидает конкретных результатов.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что на прошлой неделе украинское общество всколыхнула новость, что якобы оккупанты пересекли административную границу Днепропетровской области. Затем информацию опровергли, однако по крайней мере на границе идут бои. И если представится возможность, русская армия зайдет в новую область. Фактически регион уже стал прифронтовым. Однако, несмотря на полномасштабную войну и постоянные массированные обстрелы, в Днепропетровской области строят четыре индустриальных парка.



