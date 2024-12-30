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Украина и РФ провели большой обмен пленными: сколько бойцов возвращается домой (ФОТО) (ОБНОВЛЕНО)

Обмен пленными произошел по формуле 150 на 150

30 декабря 2024, 17:19
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Кречмаровская Наталия

Украина и РФ провели большой обмен пленными – домой возвращается 150 военнослужащих ВСУ.

Украина и РФ провели большой обмен пленными: сколько бойцов возвращается домой (ФОТО) (ОБНОВЛЕНО)

Иллюстративное фото

Информацию о проведении обмена публикует Министерство обороны страны-агрессора. Россия отдала 150 военнопленных ВСУ и забрала 150 российских военнослужащих.

По данным Минобороны РФ, российские военные находятся на территории Белоруссии.

"При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера придали Объединенные Арабские Эмираты", — сообщили в Минобороны РФ.

Украинские военные также подтвердили проведение обмена. “Собственно, обмен и является той хорошей новостью, о которой я вам вчера писал. С возвращением, воины”, — написал лейтенант Вооруженных Сил Украины с позывным “Алекс”.

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили проведение большого обмена. Отмечают, что удалось вернуть 189 украинцев домой.

“Это военные – защитники “Азовстали” и Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиного по разным направлениям фронта. Среди них солдаты, сержанты, офицеры. Это нацгвардейцы, в том числе “азовцы”, пограничники, терробороновцы, воины Военно-Морских и Вооруженных Сил. И также двое гражданских, захваченных в Мариуполе. Каждого дома ждут родные и близкие. И это радость, что нам удалось вернуть их. Сегодня еще 189 семей счастливы”, — говорится в сообщении.


Украина и РФ провели большой обмен пленными: сколько бойцов возвращается домой (ФОТО) (ОБНОВЛЕНО) - фото 2
Украина и РФ провели большой обмен пленными: сколько бойцов возвращается домой (ФОТО) (ОБНОВЛЕНО) - фото 3
Украина и РФ провели большой обмен пленными: сколько бойцов возвращается домой (ФОТО) (ОБНОВЛЕНО) - фото 4
Украина и РФ провели большой обмен пленными: сколько бойцов возвращается домой (ФОТО) (ОБНОВЛЕНО) - фото 5
Украина и РФ провели большой обмен пленными: сколько бойцов возвращается домой (ФОТО) (ОБНОВЛЕНО) - фото 6
Украина и РФ провели большой обмен пленными: сколько бойцов возвращается домой (ФОТО) (ОБНОВЛЕНО) - фото 7
Украина и РФ провели большой обмен пленными: сколько бойцов возвращается домой (ФОТО) (ОБНОВЛЕНО) - фото 8
Украина и РФ провели большой обмен пленными: сколько бойцов возвращается домой (ФОТО) (ОБНОВЛЕНО) - фото 9
Украина и РФ провели большой обмен пленными: сколько бойцов возвращается домой (ФОТО) (ОБНОВЛЕНО) - фото 10

Напомним, что 20 декабря, как писал портал "Комментарии", Украина вернула тела 503 погибших защитников. В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными объяснили, что возврат состоялся по результатам проведенных репатриационных мероприятий.




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Источник: https://t.me/officer_alex33/4581
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