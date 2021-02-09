Удаленная работа: главные ошибки тех, кто работает дома

Скоро исполнится год, как в Украине вспыхнула эпидемия коронавируса. Из-за введенных карантин немало предприятий и организаций были вынуждены перейти на "дистанционку" — организовать работников для работы из дома. Кому-то такие нововведения пришлись по вкусу, а кто-то стремится как можно быстрее вернуться в офис. Впрочем, и те, и другие лица могут допускать ошибки, работая дистанционно, что влияет на качество конечного результата, пишет Times of India.

Организовать дистанционную работу правильно не так уж и сложно. Фото из открытых источников

Выделяют шесть основных неправильных моментов в организации "дистанционки".

1. Не работайте на диване или в кровати

Многие дистанционные работники "растекаются" на собственных диванах или кроватях, вглядываясь в экраны ноутбуков. Между тем это вредит здоровью. Физическому — ибо вы находитесь не в лучшей для работе позе, что может привести к проблемам со спиной. Психическому — ведь привыкнув к теплой кроватке, вернуться в офис будет очень трудно. Именно поэтому обычные стол и стул станут лучшими вашими друзьями для дистанционной работы.

2. Общайтесь с коллегами

Понятно, что какой-никакой процесс коммуникации с руководством и коллегами на "дистанционке" все же есть. Но неформального, с шутками и повседневными сплетнями-разговорами, все же не хватает. Это также влияет на психику. Не забывайте постоянно общаться онлайн с другими работниками вашей компании. Кроме того, регулярные беседы могут уменьшить количество ошибок, допущенных в процессе работы.

3. Обозначьте границы работы

Дома невозможно полностью сконцентрироваться на рабочем задании. Именно поэтому четко объясните домашним, где именно находится ваше рабочее место, какой у вас распорядок дня и почему вам не стоит мешать, пока вы работаете. Если удастся найти общий язык, вы будете меньше отвлекаться на домашние дела.

4. Следите за здоровьем

Даже при наличии сидячей работы человек в офисе так или иначе передвигается — от стола к столу, от одного кабинета к другому и тому подобное. Дома мы уменьшаем нашу подвижность. Это приводит к болям в спине, онемению ног и т.п Также люди на "дистанционке" часто нарушают свой режим питания. Этого делать не стоит. Помните: работа на дому, как и пандемия коронавируса, не вечна, а ваш организм вам еще понадобится.

5. Совершенствуйте свои навыки

Удаленная работа — хороший момент, чтобы в идеале научиться работать на компьютере, даже если до этого вы постоянно им пользовались. Различные программы, позволяющие облегчить рабочий процесс, дополнительные мессенджеры, определенная аппаратура... Подумайте, какие бы навыки вы могли развить за время дистанционной работы, чтобы это не влияло на качество процесса, и обязательно займитесь этим.

6. Не надевайте пижаму "на работу"

Исследователи утверждают: успешные и продуктивные люди не используют пижаму как "рабочую одежду". Конечно, проснуться и сразу окунуться в работу — довольно привлекательный вариант, но... Если переодеться и немного "освежить" свой вид, это может настроить на большую производительность труда. Не забывайте выглядеть презентабельно, ведь даже находясь дома, вы все равно определенное время работаете.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что Верховная Рада Украины приняла закон о дистанционной работе. Документ поддержали 322 народных депутата.



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