У Стива Джобса был один важный совет о жизни, который изменит восприятие всего

Стив Джобс оставил после себя не только изменившие мир технологии, но и видение жизни, способное переосмыслить способ нашего существования. Он видел жизнь иначе, чем большинство людей, но верил, что каждый может изменить мир к лучшему с правильным мышлением.

Стив Джобс. Фото из открытых источников

В сети распространилось старое интервью Стива Джобса за 1994 год, которое сегодня звучат не менее актуально, чем тогда. Президент Исторической ассоциации долины Санта-Клара Джон Маклафлин спросил Джобса, какой совет он мог бы дать молодым предпринимателям.

"Когда вы растете, вам говорят, что мир такой, как он есть, и ваша жизнь – это просто жить в нем. Не пытайся слишком сильно биться о стены. Старайтесь иметь хорошую семейную жизнь, развлекайтесь, экономьте немного денег. Но эта очень ограниченная жизнь может стать гораздо шире, как только вы откроете один простой факт, а именно то, что все вокруг вас, что вы называете жизнью, было создано людьми, которые не были умнее вас", — говорил Джобс.

Сооснователь Apple настаивал, что каждый человек может изменить мир и создавать собственные вещи, которыми могут пользоваться другие люди. По его словам, такое мнение может повлиять на собственную жизнь, а также на жизнь других людей.

"Вы можете изменить, вы можете создать это. Важнее всего избавиться от этой ошибочной мысли, что жизнь существует, и вы просто будете жить в ней, а не принимать ее, изменять ее, совершенствовать ее, оставлять в ней свой след. Я думаю, что это очень важно, и как только вы это усвоите, вы захотите изменить жизнь и сделать это лучше," – сказал Джобс.

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