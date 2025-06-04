У Стива Джобса был один важный совет о жизни, который изменит восприятие всего

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Slava Kot
Стив Джобс оставил после себя не только изменившие мир технологии, но и видение жизни, способное переосмыслить способ нашего существования. Он видел жизнь иначе, чем большинство людей, но верил, что каждый может изменить мир к лучшему с правильным мышлением.
Стив Джобс. Фото из открытых источников
В сети распространилось старое интервью Стива Джобса за 1994 год, которое сегодня звучат не менее актуально, чем тогда. Президент Исторической ассоциации долины Санта-Клара Джон Маклафлин спросил Джобса, какой совет он мог бы дать молодым предпринимателям.
Сооснователь Apple настаивал, что каждый человек может изменить мир и создавать собственные вещи, которыми могут пользоваться другие люди. По его словам, такое мнение может повлиять на собственную жизнь, а также на жизнь других людей.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Стив Джобс объяснил, что означает буква "i" в слове iPhone.
Также "Комментарии" писали о шести упражнениях для тренировки мозга от Стива Джобса.
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