У Путина на голове появился загадочный шрам: что происходит (ФОТО)

На голове у российского правителя Владимира Путина замечен загадочный шрам. Полосу, которая может быть шрамом, заметили на свежем видео с главой Кремля. Также наблюдатели отмечают странности с публикациями на сайте президента РФ — там была пауза. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на бывшего заместителя министра внутренних дел Украины Антона Геращенко.

Путин исчез, а вернулся уже со шрамом: объяснений этому пока нет. Фото: пресс-служба Кремля

"Бежал, чтобы взять трубку от Трампа, и споткнулся?", — предположил экс-чиновник.

Больше скриншотов Путина со шрамом и без шрама предоставил белорусский Telegram-канал Nexta. Авторы отмечают, что "странный шрам" видно на фото, снятых 19, 20 и 21 февраля.

"18 и 17 февраля Гарри Путина диктатора снимали с другого ракурса, и мы ничего не заметили. А вот 15 и 16 февраля на кремлевский сайт контент не завезли", – говорится в сообщении.

Паблик предположил, что лоб Путина "лопнул от ботокса".

Читайте также на "Комментарях" — перспектива результативных переговоров об окончании войны в Украине пока, к сожалению, выглядит призрачно, считает украинский политический аналитик, экс-нардеп ВР Вадим Денисенко. Правитель РФ Владимир Путин не пойдет на невыполнимые для РФ требования президента США Дональда Трампа, и наоборот. В комментарии для телеканала "Мы-Украина" Денисенко подчеркнул, что два базовых фактора остановки войны — потеря помощи Китая и обвал нефтяных возможностей России — пока являются лишь отдаленным будущим.

"Поэтому Путин, с большой долей вероятности, рискнет сыграть ва-банк. Правда, если все пойдет по сценарию Трампа, ближе к зиме он начнет выдыхаться и Китай вряд ли станет помогать", — предположил эксперт.

Он допустил, что вероятность сценария быстрого окончания войны все же есть. Но только при условии скорых договоренностей США-Китай и (или) быстрых результатов по реальному блокированию экспортных возможностей российской нефти.

"Или Путина должны чем-то глобально испугать. А его главный страх – жизнь", — указал Денисенко.