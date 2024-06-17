"Труха" выходит на официальный уровень: кто из первых лиц государства читает Telegram-канал

Telegram-каналы завоевали не только сердца рядовых украинцев, но и чиновников. Telegram сегодня можно назвать самым оперативным каналом передачи информации большой аудитории. Рост их популярности начался с началом широкомасштабной войны России против Украины, сегодня же читатели более требовательны и предпочитают те каналы, которые сочетают в своей деятельности оперативность и достоверность.



Несмотря на такую войну, которую объявили чиновники Telegram-каналам, некоторые из первых лиц страны читают Telegram-канал "Труха". И не только читают, но используют в своей работе. Тем самым подтверждая актуальность и правдивость и самой информации, и работы коллектива Telegram-канала, сообщает портал "Комментарии".

"Труху" читает руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. И не только читает, но и использует контент "Трухи" в своей работе. Так, Андрей Ермак разместил в своем официальном Telegram-канале видео с логотипом "Трухи". То есть топ-чиновник использует видео, взятое из Telegram-канала "Труха Україна". Текст на пост, который разместил Андрей Ермак, также был взят из "Трухи".

Сегодня Telegram-каналы читают и используют оперативную информацию не только представители официальных СМИ, но и Офис президента. И фактически Telegram-каналы стали одним из видов СМИ за счет своей оперативности и популярности среди читателей. И, как видим, не только среди читателей, но и первых людей нашей страны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, кто владеет топ-каналами страны и сколько зарабатывают на Telegram-каналах.

